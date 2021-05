A tres días de que se celebre la gran final de Eurovisión, que tendrá lugar en el Ahoy de Róterdam el sábado 22 de mayo y podrás ver en directo en La 1 de RTVE, Noruega ha encendido la polémica en la televisión pública del país durante una tertulia sobre Eurovisión 2021. Para Blas Cantó participar en Eurovisión no solo en un sueño cumplido, sino que además será la actuación de su vida porque está dedicada íntegramente a su abuela, que falleció a causa de la Covid-19. Por eso y por mucho más, "Voy a quedarme" emociona y nos recuerda que debemos vivir el instante pase lo que pase. Sin embargo, en Noruega no han opinado lo mismo...

Además, han recalcado que el candidato de Noruega para Eurovisión 2021, TIX, "ha hablado con cariño sobre el artista y la canción españolas mientras estuvo en Róterdam" y le han deseado toda la suerte del mundo para el sábado 22 de mayo, fecha en la que se celebrará el Festival de Eurovisión. Horas después, Melodi Grand Prix también ha pedido disculpas a través de su cuenta oficial de Twitter, donde la organización ha asegurado que tras toda la polémica en las redes sociales por el pre-show que los invitados no tenían conocimiento de la historia de Blas y sus pérdidas de antemano y se mostraron insensibles, pero que no era su intención y al enterarse de la triste historia se habían emocionado. También dineron que el jefe de la delegación de Noruega se había puesto en contacto con el de España para abordar este tema: "¡Nuestro más sentido pésame a Blas y mucha suerte en la Gran Final del sábado! ¡Vamos España!" , escriben en el comunicado oficial.

Ante estos comentarios, Blas ha respondido a estos desafortunados comentarios a través de su cuenta oficial de Twitter : "No puedo reconstruir mi alma viendo cosas como esta. Nadie sabe por lo que estoy pasando ni el esfuerzo que hago incluso para seguir vivo", escribe. Aunque por otro lado, nuestro representante también ha dicho que no les culpa: "Seguro que ellos están perfectamente. Todo mi amor siempre", zanja.

Pero no fue lo único... También dijeron que solo le dan más de cinco puntos por ser guapo e incluso llegaron a burlarse sobre el significado de la canción después de haber explicado que fue la que se votó en Destino Eurovisión: "Está muy sobredimensionado. La abuela vuelve y baila con él. Parece un sketch . Canta sobre ella y debe mostrarlo", dicen. Y uno de los asistentes del público remató hablando de la historia personal de Blas Cantó entre risas: "Perdió a su abuela por la Covid-19 y tal vez sea ella la que venga. Además, su padre murió mientras escribía la canción. Me conmueve, pero no me llega", zanjó.

Ruth Lorenzo, Andrés Suárez, Ricky Merino y Agoney: Todos con Blas Cantó en Eurovisión

En cuanto nuestro candidato ha escrito ssu respuesta a la televisión pública noruega, han sido muchos los compañeros de profesión del cantante que han salido en su defensa para apoyarlo por completo a tan solo tres días de que se celebre la gran final de Eurovisión en el Ahoy de Róterdam el sábado 22 de mayo.

La primera en hacerlo ha sido Ruth Lorenzo, quien ya representó a España en Eurovisión en 2014 con la canción "Dancing in the rain", que tras ver el tweet del artista, le ha mandado un mensaje de ánimo con mucho cariño: "La frivolidad nos rodea, no podemos evitarlo. No podemos culpar a los que la falta de empatía les inunda el alma, desgraciadamente hay dos bandos en este mundo. Los que aman y tienen luz y los que solo ven su propio ombligo y no sienten el dolor ajeno. Te amo Blas sigue siendo LUZ", dice la cantante.

Seguidamente ha mostrado también todo su apoyo el cantautor Andrés Suárez, que compartió escenario junto a Blas Cantó en Destino Eurovisión y quien le ha mandado todo el ánimo del mundo ocn un fuerte y sincero abrazo.

Tampoco han faltado como apoyo Ricky Merino y Agoney, dos cantantes de Operación Triunfo que apoyan al representante de España en Eurovisión a muerte destacando la sinceridad y las emociones del cantante: "Muchísimo ánimo y fuerza Blas. No puedo entender cómo pueden tener esa falta de empatía, mofarse y además hacerlo tan libremente y público en televisión. Es inhumano. Aquí tienes todo nuestro apoyo", dice Ricky Merino, mientras que Agoney le manda amor: "Blas, afortunadamente estás muy por encima de esas personas tan vacías y con esos ojos que tienes, no puedes permitirte mirar abajo".