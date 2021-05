Eurovisión 2021 ha tardado en llegar, pero al fin podemos disfrutar de los temazos que las candidaturas de toda Europa presentarán a esta edición del certamen. Las dos semifinales están a la vuelta de la esquina, así que desde RTVE Digital hemos querido recopilar algunas canciones que bien podrían formar parte de la banda sonora... ¡de nuestras citas! Atento, porque baladas, intensidad y mucho amor son los protagonistas de nuestra selección. ¿Cuál es tu favorita?

No podíamos empezar de otra manera. Desde el título hasta la letra, pasando por su voz y el sonido que desprende. Blas Cantó nos enamoró con su particular versión de " Voy a quedarme " y ha sido tal la fascinación en medio mundo que James Newman, candidato de Reino Unido, ha querido versionarla en "I'll Stay" . ¿Te imaginas una cita con la canción de nuestro artista de fondo?

Pertenece también al Big Five y no tendrá que pasar por las semifinales del martes 18 y jueves 20. Pero Barbara Pravi nos ha conquistado con su " Voilà " . Su íntima propuesta promete captar nuestra atención y transmitirnos un sinfín de emociones durante la puesta en escena de su canción. Elegante y llena de fuerza , esta candidatura bien podría formar parte de nuestra playlist más romántica.

Es el autor de " Sweet by Psycho " de Ava Max , así que pocos se habrían imaginado al noruego TIX llevando por bandera " Fallen Angel ". No parte como favorito en las apuestas, pero no hemos podido evitar incorporar su canción a esta lista. "No hay forma de que llegue al cielo para ti. Soy un ángel caído". Bonita declaración, ¿no?

Es cierto que " You " es una mezcla de rock, blues y pop , pero el tema central no deja de ser el amor. La voz de Tornike Kipiani viene acompañado de cinco coristas que permiten que la canción adquiera un perfil completamente intimista. "El viento sopla, quiero verte. Quiero estar contigo", reza la letra. ¿Quién no se lanzaría a conquistar a alguien con un mensaje tan intenso?

The Black Mamba - "Love is on My Side"

Desde que Salvador Sobral nos conquistara con su "Amar pelos dois", Portugal no cesa en su empeño de emocionarnos con sus propuestas. En este caso, "Love is on My Side", de The Black Mamba, ha sido la canción escogida para defender su candidatura en la semifinal del 20 de mayo. Su versión en acústico es aún más romántica -si cabe-, así que hemos decidido incluirla en nuestra clasificación. Y tú, ¿con cuál de las dos te quedas?