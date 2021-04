The Black Mamba se ha coronado campeona del Festival da Canção y representará a Portugal en el Festival de la Canción de Eurovisión. La banda interpretará el tema "Love is on my side" en la segunda semifinal, que se celebrará el 20 de mayo en Róterdam.

La canción portuguesa ha sido compuesta por el líder del grupo, Pedro Tatanka, y trata sobre la esperanza y nunca renunciar a tus sueños. Y es la primera vez que Portugal participa en el certamen europeo con una canción íntegramente en inglés.

"Love is on my side" se enfrentó a otras nueva canciones. Tanto Carolina Deslandes como The Black Mamba terminaron con un empate a puntos, 20. Sin embargo, la balanza se decantó a favor del trío al ser los más votados por el público (marcando récord de participación).

Así quedó el marcador de la final portuguesa tras hacer la media entre la votación del jurado y la audiencia al 50%:

Letra de "Love is on my side"

Left home when I was only sweet sixteen

Chasing blind love and a bunch of broken dreams

Don't know how I thought I'd be a queen

I could do anything

But somehow I end up here I don't know why

I still believe that

Love is on my side

Love is on my side

Love is on my side

Maybe not tonight

I can feel it when it rains

I can feel it still runnin' through my veins

Ran so fast I couldn't even grow

Forgot where I belong

Sold my body on a dirty cold floor

Yet I believe that

I believe that

Love is on my side

Love is on my side

Love is on my side

My side

Maybe not tonight

Love is...

Love is...

Love is...

Love is on my side

Maybe not tonight