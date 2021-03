Jeangu Macrooy representará a Países Bajos en Eurovisión 2021 con un tema muy simbólico: "Birth of a new age". El comienzo de una nueva era para el festival tras la cancelación del pasado año y el resurgir de la población global, que pronto vencerá a la pandemia de la COVID-19.

El cantante, que hubiera abanderado a su país en la edición de 2020 con "Grow", es el autor del tema que interpretará en el Rotterdam Ahoy el próximo 22 de mayo.

"La canción es una oda para todos los que se defienden y se atreven a celebrar el poder de su autenticidad", ha declarado el artista sobre "Birth of a new age". La composición, escrita en inglés, incluye un coro góspel y estrofas en sranan tongo, uno de los idiomas de su lugar de nacimiento, Surinam (América del Sur).

En concreto podemos escuchar la frase 'Mi na afu sensi, no wan man e broko mi', que se traduce como 'Soy medio centavo, no puedes romperme'. El medio centavo era la moneda más pequeña de Surinam y, por lo tanto, indivisible en denominaciones más pequeñas. Con esta frase representa el respeto por uno mismo, resiliencia y determinación.

Siendo fiel a su estilo y sus raíces, el intérprete vuelve a incluir sonidos caribeños a su propuesta, enmarcada en la música góspel y soul.

Letra de "Birth of a new age"

Skin as rich as a starlit night

Your rhythm is rebellion

Deep currents running in the rivers of your eyes

Your rhythm is rebellion

They spat on your crown

And they poisoned your ground

Your rhythm is rebellion

They burned your heroes at the stake

But your voice will echo all their names

This ain’t the end, no!

It’s the birth of a new age

Yu no man broko mi

Soul blazing like a hurricane

Your rhythm is rebellion

Spirit roaring wild like untamed flames

Your rhythm is rebellion

They buried your gods

They imprisoned your thoughts

Your rhythm is rebellion

They tried to drain you of your faith

But you are the rage that melts the chains

This ain’t the end, no!

It’s the birth of a new age

We are the fruit

Adorning the legacy

Of every forgotten revolutionary

Born in resilience

Proud like a lion

We are the birth of a new age

Yu no man broko mi

Mi na afu sensi

En la canción autobiográfica Grow , Jeangu Macrooy abre su corazón y su mente al mundo que lo rodea. Lo que habría sido su entrada para el Concurso de 2020 es su historia personal sobre el envejecimiento y la búsqueda para encontrarse a sí mismo.

"Grow" es