Uku Suviste se considera un 'afortunado', haciendo honor a su canción para Eurovisión 2021. El artista ha vuelto a ganar la preselección de Estonia, Eesti Laul, y representará a su país en el festival de Róterdam con el tema "The lucky one".

La preselección nacional constó de dos rondas en la que concursaban doce canciones. Entre las ellas, las propuestas de tres ganadores del Eesti Laul: Koit Toome ("Mere lapsed" en 1998 and "Verona" con Laura en 2017), Jüri Pootsmann ("Play", en 2016) y el propio Uku Suviste (que venció en 2020 con "What Love Is").

El público y el jurado decidieron que Uku y Jüri se enfrentasen en el duelo final junto a Sissi. Como curiosidad, la artista es la hija de Dave Benton, quien dio la única victoria hasta la fecha a Estonia en Eurovisión con "Everybody" en Copenhaguen 2001. Finalmente, los espectadores tuvieron la última palabra y dieron a Uku Suviste una justa victoria.

"The lucky one" ha sido compuesta por el intérprete, que también firma la letra junto a Sharon Vaughn. Éste es un autor habitual del festival que este año participa también con la canción "Sugar", cantada por Natalia Gordienko (Moldavia). Además, ha escrito para canciones para varios participantes del certamen, incluidos los Jedward, Måns Zelmerlöw y Sergey Lazarev.

Letra de "The lucky one"

Wonder if it ever crossed your mind

That what we had was really unbelievable

Unbeatable. A miracle.

Why'd you have to go and mess it up

Why'd you have to make what was unbreakable

Shakeable, unsaveable.

Now it is too late to cross your fingers

I am wide awake and not a dreamer

Hate it but it seems the dreams were never true

For a little while the fates were with us

Wonder why they had to turn against us

I could make a wish but there is no use

I can feel

Even though I'm numb

The change to come

Will hurt someone

I can see

This time it isn't me

I might be

The lucky one

I don't need a crystal ball to show me

Baby it is plain that you don't know me

When it comes to you I'm better off alone

I don't need a crystal ball to make me

Realise that if I stay you'll break me

Every sign is saying I should be gone

I should be gone

Thought I had a cloud over my head

It had to be my fault that it kept raining down

Until now I figured out

That if I had the nerve to say goodbye

I could look for clearer skies up over head

Weather says

Sun instead

I don't need a crystal ball to show me

Baby it is plain that you don't know me

When it comes to you I'm better off alone

I don't need a crystal ball to make me

Realise that if I stay you'll break me

Every sign is saying I should be gone

I should be gone

I can feel

Even though I'm numb

The change to come

Will hurt someone

I can see

This time it isn't me

I might be

The lucky one

I don't need a crystal ball to show me

Baby it is plain that you don't know me

When it comes to you I'm better off alone

I don't need a crystal ball to make me

Realise that if I stay you'll break me

Every sign is saying I should be gone

I should be gone