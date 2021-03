Montaigne regresa a Eurovisión 2021 para dar brillo y color al festival con su tema "Technicolour". Si el año pasado nos sorprendió vestida de payaso y con un maquillaje inspirado en el pokémon Mr Mime, ahora presenta un look completamente diferente, con el pelo rapado y estilismo más actual. Su interpretación artística da paso a una presencia más fuerza y transgresora.

"Technicolour lo tiene todo: te da ganas de llorar, te da ganas de bailar, te hace querer asumir un poder maligno. Creo que es progresista y adecuado para Eurovisión", dice la artista.

Montaigne se subirá al escenario de Róterdam en la primera semifinal, el 18 de mayo. Abaderará a su país con este tema pop con melodía muy pegadiza. La cantante coescribió la letra junto al compositor y productor Dave Hammer.

"La canción se centra en la resiliencia y el coraje, que proviene de poder ser vulnerable, ser capaz de pedir ayuda, y saber que en la solidaridad y la unión somos más fuertes como personas", apunta la autora que comenzó a componer el tema tras una llamada con su madre.

Josh Martin, jefe de delegación de Australia, señala que "Montaigne ha escrito un himno que resume todo lo que representa Australia. La canción es positiva, decidida, y divertida. Podemos hacer de su letra nuestro lema: 'si nos mantenemos unidos, podemos hacer lo que sea'".

Letra de "Technicolour"

I wanna be close to my mother

I wanna belong to the world

A mirror that shows technicolour

I’d be a magnificent girl

But everything is frustrating

Everything moves along

Faster than I can relate to

But I got power yeah

Midnight is the hour, yeah

Time to take off your cloaks

Techni-technicolour

Techni-technicolour

If we stand together

We can do whatever

Technicolour

Technicolour

If we care for one another

We can

I wanna know that there’s a future

That I can move myself towards

And yet I promise you

Yes all you nasty dudes

I don’t need certainty

To get my pot of gold, no

Everything is frustrating

Everything moves along

Faster than I can relate to

But we got grace, yeah

We got style and lasers, yeah

Time to take to take off your cloaks

Techni-technicolour

Techni-technicolour

If we stand together

We can do whatever

Technicolour

Technicolour

If we care for one another

We can

Shine

Techni-technicolour

Techni-technicolour

If we stand together

We can do whatever

Techni-technicolour

Techni-technicolour

If we care for one another

We can

Shine