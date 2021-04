No hay dos sin tres. Al menos para Natalia Gordienko que será la candidata de Moldavia en el Festival de Eurovisión por tercerta vez. Abanderó a su país por primera vez en 2006 (junto a Arsenium) y el año pasado hubiera actuado en Róterdam con "Prison".

Ahora regresa al certamen con una renovada -y dulce- propuesta, "Sugar". La artista de Chisináu actuará en la séptima posición de la segunda semifinal el próximo 20 de mayo en Róterdam.

Este año, Moldavia vuelve a apostar al caballo ganador con un equipo eurovisivo dse éxito: Dimitris Kontopoulos y Philipp Kirkorov son los compositores de "Sugar", mientras que Mikhail Gutseriev y Sharon Vaughn son los autores de la letra. Estos profesionales son los responsavles del hit "Scream", que le dio la tercera posición a Sergey Lazarev en 2019.

Kirkorov lleva Eurovisión en su ADN. Fue el representante de Rusia en Eurovisión 1995 con "Kolybelnaya dlya vulkana" y desde entonces ha escrito canciones para varios artistas de direfentes países: Dmitry Koldun (Bielorrusia, 2007), Ani Lorak (Ucrania, 2008), las hermanas Tolmachovy (Rusia, 2014), Sergey Lazarev (Rusia, 2016) y DoReDos (Moldavia, 2018).

Dimitris Kontopoulos es otro de los músicos habituales del festival. Desde 2007 ha participado en las propuestas de Bielorrusia, Ucrania, Azerbaiyán, Grecia, Rusia y Moldavia en diferentes ediciones. Este año, ha compuesto "Last dance", el tema con el que Stefania representará a Grecia. Por su parte Sharon Vaughn ha escrito para canciones para varios participantes del certamen, incluidos los Jedward, Måns Zelmerlöw y Sergey Lazarev.

Letra de "Sugar"

I can’t explain it but there’s something’s going on

A crazy energy inside of me

First just a tingle then it turned into a burn

Like fire in my blood

And I hear my body talk talk talk

A taste

Is all I need

And I’m

About to climb the walls

No way

I’ll be

Alone tonight

Come over

Come over

I’m over, doing without you

Come over

Come over

Hey lover

Give me some … Sugar

Got me addicted so you can’t take it away

Keep me all satisfied

And I hear my body talk talk talk

A taste

Is all I need

And I’m

About to climb the walls

No way

I’ll be

Alone tonight

Come over

Come over

I’m over, doing without you

Come over

Come over

Oh, lover

Give me some … sugar

Just took a little kiss to show how I was missing out

Compared to you no one has anything to brag about

Your lips are honey sweet

I feel it to my knees

Now I want only one

Sugar, sugar on my tongue

I need your kisses, Baby got to keep ‘em coming, ay, ay, ay

Oh, sugar

Sugar