Tras la cancelación de Eurovisión el pasado año, Georgia fue de los primeros países en anunciar que iría a Róterdam 2021 con Tornike Kipiani. El cantante de 33 años intentará conseguir el primer micrófono de cristal para su país con el tema "You". Sin embargo, antes tiene que convencer al público y al jurado en la segunda semifinal del festival que se celebra el 20 de mayo en Róterdam.

La canción "You" es una mezcla de rock, blues y pop cuyo tema central es el amor. La voz del int´reprete está acompañada por las de el coro Gori Girls, Aleko Berdzenishvili, Marian Shengelia y Mariko Lezhava. El propio Tornike ha escrito la composición y cuenta con arreglos del compositor Aleko Berdzenishvili y Bravo Records Studio.

El video musical ha sido dirigido por Tornike y Temo Kvirkvelia. En él aparece una reconocida bailarina de ballet georgiana, Mariam Aleksidze. Emilia Sandquist será la directora artística de la propuesta georgiana sobre el escenario de Róterdam. quien anteriormente también iba a ser la directora de escena de Tornike el año pasado. La creativa tiene una larga trayectoria internacional y ha creado escenografías para varios artistas del Melodifestivalen.

Letra de "You"

Sunshine, I wanna touch you.

Wind blow, I wanna see you.

I wanna touch, I wanna see,

I wanna be, with you.

Ocean, I wanna hear you.

Mountain, I wanna feel you.

I wanna hear, I wanna feel,

I wanna be, with you.

You're everywhere, where I am.

You're in everything, that I do.

My love, my love,

I wanna be with you.

You uuu aaaaa

My love my love

I wanna be with you.