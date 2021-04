Nueva misión para la 'patrulla' Daði & Gagnamagnið: dar la primera victoria a Islandia en el Festival de Eurovisión. Y tienen las mejores armas para conseguirlo: la música, el baile y la originalidad de su tema "10 years". La canción, compuesta por el líder de la banda Daði Freyr, está inspirada en su esposa, con la que lleva una década felizmente casado.

Siendo fiel a su estilo con sonidos ochenteros, el grupo protagonizará una divertida actuación en la segunda semifinal de Róterdam.Se espera que los miembros luzcan el característico uniforme verde con sus avatares y nos contagien con sus movimientos sobre el escenario el próximo 20 de mayo.

Los coros grabados reflejan las voces de miles personas de todo mundo que participó en el casting online propuesto por la formación. Daði ha comentado que incluso persuadió a sus padres para que se unieran y cantaran.

Amante de los videojuegos, el manga y las series de superhéroes, el cantante islandés reconoce que para el videoclip de "10 years" cogió ideas de viejas películas japonesas de monstruos, los "Power Rangers" e incluso de la serie infantil "La patrulla Canina".

El vídeo también hace un guiño a la película de Netflix basada en el festival, Eurovisión: La historia de Fire Saga. El actor Ólafur Darri Ólafsson, que en el film interpreta al presindente de la emisora RÚV, interviene en el videoclip de "10 years" como el 'alcalde' de Islandia.

Esta es la tercera vez que el artista islandés intenta representar a su país en el certamen europeo, tras quedar segundo en la preselección de 2017 y ganar el Söngvakeppnin el pasado año con "Gagnamagnið (Think about things)" - que el vocalista dedicó a su hija-. La emisora RÚV dio otra oportunidad a la banda en el certamen de 2021.

Letra de "10 years"

We’ve been together for a decade now

Still everyday I’m loving you more

If I could do it all again

I’d probably do it all the same as before

I don’t wanna know what would have happened if I never had had your love

I didn’t become myself before I met you

I don’t wanna know what would have happened if I never had felt your love

Everything about you I like

We started out so fast

Now we can take it slower

Love takes some time, takes a little time so take a little time

As it ages like wine

How does it keep getting better

Everyday our love finds a new way to grow

The time we spend together

Simply feels good

We got a good thing going

And just when I thought that my heart was full

I found places that I never explored

You’re so fascinating

I can’t remember the last time I was bored

I don’t wanna know what would have happened if I never had had your love

I didn’t become myself before I met you

I don’t wanna know what would have happened if I never had felt your love

Everything about you I like

How does it keep getting better

Everyday our love finds a new way to grow

The time we spend together

Simply feels good

We got a good thing going

How does it keep getting better

Everyday our love finds a new way to grow

The time we spend together

Simply feels good

We got a good thing going