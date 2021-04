Después de siete intentos, Samanta Tina por fin representará a Letonia en Eurovisión 2021. La diva quiere coronarse como la reina del festival con su tema "The moon is rising", un tema dedicado a las mujeres.

"Esta canción trata sobre mujeres poderosas y admirables, sobre cada una de nosotras. Invito a las mujeres a no tener miedo de nosotras mismas y de ser diferentes. Mi canción anima a las mujeres a hacer una corona con sus propias manos y ser las que gobiernen su vida", dice la artista.

Su tema es un canto a la igualdad y a la belleza de lo diferente. El videoclip, dirigido y producido por Samanta en colaboración con Aiga Baikova (AiProduction), fue grabado en su totalidad con el teléfono móvil de la artista.

La canción con la que viaja a Róterdam ha sido compuesta por ella misma junto con Oskars Uhaņs y Aminata Savadogo. Esta última participó en Viena 2015 con "Love Injected", logrando la sexta posición para su país. Aminata también escribió "Heartbeat", tema que defendió Justs en 2016.

"Amarnos y creer en nosotros mismos es el mejor camino para ser amados por las personas que nos rodean" es el mensaje detrás de "The moon is rising". Samanta se subirá al escenario del Rotteram Ahoy en el puesto 15 de la segunda semifinal, que tendrá lugar el 20 de mayo.



Letra de "The moon is rising"

The queen of the night is coming

The blood moon is rising

When I walk in like this

With and attitude

You should know that

I’m coming after you

You can run, you can hide

But you’re mesmerized

In your mind I am

Already idolized

Playing dirty -

Not my case!

Giving up hopes -

Not my case!

Being envious -

Not my case!

If you got something to say,

Say it to my face!

The queen of the night is coming

The blood moon is rising

(Get ready for a)

Pa ra ra

Pa ra ra

Pa ra ra pa

Pa ra ra pa pa-rade

I will glow, I will burn

Illuminate

Bring the passion inside,

Let me touch your fate

I will lead, I will guide you

On your way

I am here to remind

You’re in the right place

My rules, your rules

I’m a woman, I’m a ruler

My rules, your rules

I’m accepting only true love

My rules, your rules

I’m a woman, I’m a ruler

You got something to say,

Say it to my face

My rules, your rules

Getting ready for the parade

My rules, your rules

No excuses, if it’s too late

My rules, your rules

Everybody follow my way

You got something to say,

Say it to my face!

The queen of the night is coming

The blood moon is rising

(Get ready for a)

Pa ra ra

Pa ra ra

Pa ra ra pa

Pa ra ra pa pa-rade