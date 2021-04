Eurovisión 2021

Tusse consiguió una contundente victoria en el Melodifestivalen 2021 con "Voices" y, por lo tanto, representará a Suecia en la 65ª edición del Festival de Eurovisión. Tras cinco intnensas semanas, la final del Melfest estuvo muy reñida. Doce talentosos -y habituales- artistas de la preselección nórdica consiguieron el pase para la última gala, entre ellos, The Mamas, Eric Saade, Danny Saucedo, Charlotte Perrelli y Dotter.

Finalmente, las casas de apuestas han acertado este año: Tusse era el claro favorito y así se reflejó en el concurso nacional. El joven cantante obtuvo la máxima puntuación por parte del público y el jurado internacional (un total de 175 puntos). Y, como sucediera en la edición de 2020, The Mamas quedaron por delante de Dotter por tan solo un punto (106 y 105 puntos respectivamente).

La 61ª edición del Melodifestivalen fue muy atípica ya que no hubo gira por diferentes ciudades suecas. En cambio, todos los espectáculos se celebraron en el Stockholm Globe City, de Estocolmo, y sin asistencia de público debido a la pandemian de la COVID-19.

Así quedó el marcador de la final del Mello, en el que participaron un total de 28 propuestas este año.:

Tras la victoria, Måns Zelmerlöw (ganador en 2015 con "Heroes") le preguntó a Tusse: "¿Estás emocionado por Eurovisión ahora?". Y éste le respondió bromeando: "No, el lunes tengo que entregar un ensayo sobre 'Ciencias de la naturaleza'. Por lo que estoy MUY emocionado".

"Voices" está escrita por Joy Deb, Linnea Deb, Jimmy 'Joker' Thörnfeldt y Anderz Wrethov. "La canción trata sobre el compañerismo, la libertad y la importancia de que se escuchen todas las voces", ha apuntado el candidato sueco, que interpretará el tema en la primera semifinal de Róterdam, el 18 de mayo.

Letra de "Voices"

There’s fire in the rain

But we’ll get up again

We’re thousand miles apart

But we’ll overcome

I’ll never let you down

World is turning us around

But I feel it in my heart

Let’s make a brand new start

Can’t stop us now forget the haters

Get up and live and make it matter

There’s more to life so go ahead and sing it out

Can you hear a million voices

Calling out in the rain

You know we got a million choices

So go get out and let it rain

A million voices voices

A million voices voices....

There’s fire in the rain

And I can feel your pain

Painting all the scars in

The colors of change

Don’t let them hold you down

Don’t let them hold you down

Go shooting like a star

The star you are

Can’t stop us now forget the haters

Get up and live and make it matter

There’s more to life so go ahead and sing it out

Can you hear a million voices

Calling out in the rain

You know we got a million choices

So go get out and let it rain

A million voices voices

A million voices voices....

Can you hear them?

Can you hear them?

Can you hear a million voices

Calling out in the rain

You know we got a million choices

So go get out and let it rain

A million voices voices

A million voices voices....