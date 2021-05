Por fin ha llegado la semana de Eurovisión y para celebrarlo, Blas Cantó lanza una nueva versión de "I'll Stay", la versión en inglés de "Voy a quedarme" en acústico, interpretada junto al representante de Reino Unido James Newman. La canción adquiere una nueva dimensión con la mezcla de ambas voces, generando una atmósfera que emocionará aún más si cabe a los fans de Blas y que cautivará a los seguidores de James.

"James y yo nos seguíamos en redes sociales, estuvimos hablando, nos mensajeamos y las cosas surgen naturalmente. Me emocionó mucho porque él me hablaba cosas muy bonitas de mi canción. Yo soy más vergonzoso, aunque ya me ponía "Embers" en casa, la bailaba, como otros temas de esta edición", ha esxplicado el artista español sobre cómo surgió esta colaboración.

Una nueva versión que reafirma el mensaje universal de la canción con con la que Blas representará a España el próximo 22 de mayo. "Voy a quedarme" logra emocionar y llegar a los corazones de los oyentes en cualquier idioma gracias la potente y emocionante historia detrás de la letra.

Los graves del artista inglés se mezclan y fusionan a la perfección con los agudos del murciano, resultando un vibrante dueto. "I’ll stay" va a ser una versión con violines, deliciosa y estoy deseando que la gente la escuche", ha añadido nuestro candidato.