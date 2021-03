Vasil Garvanliev repite como candidato de Macedonia del Norte en Eurovisión 2021 con la canción "Here I stand". La emisora pública MPT vuelve a confiar en el cantante tras su frustrada participación con "You" en la edición de la edición de 2020. Vasil es coautor del nuevo tema y defenderá a su país en la primera semifinal del festival el próximo 18 de mayo.

"En medio del caos y el torbellino de decepciones del año pasado, escribí 'Here I Stand' en un suspiro, sin ningún objetivo o enfoque específico. Creo que surgió de uno de esos momentos especiales y raros de la vida en los que eres honesto contigo mismo y eres capaz de dejar que las emociones fluyan en su forma más pura sin juzgarte a ti mismo, libre y sinceramente", dice el artista.

Borche Kuzamovskia (de la banda de rock Nokaut) y el músico Davor Jordanovski han trabajado junto a Vasil en el arreglo y la producción, que en parte se grabará con una orquesta sinfónica en la capital de Skopie. Los coros serán grabados en Estados Unidos por ex miembros del Coro de Niños de Chicago, en el que Vasil participó cuando era niño.

"Nunca dejes de creer, soñar y luchar por lo que defiendes en la vida. ¡Los sueños se hacen realidad!", ha exclamado el representante del país balcánico tras hacerse pública su candidatura, según recoge la web oficial del festival. Para seleccionar la canción, la cadena pública ha abierto un concurso con el que invita a compositores del país a enviar propuestas hasta el 27 de enero. ¿Te acuerdas de su canción para Eurovisión 2020? Así sonaba "You":

El joven, de 36 años, tiene una voz lírica y su música se caracteriza por fusionar ópera y pop, con sonidos del folclore macedonio. Además de ser el candidato del año pasado, Vasil participó en Eurovisión 2019 como corista de Tamara Todevska. En Tel Aviv, Macedonia del Norte logró llegar a la final del festival tras seis años cayendo en semifinales, alcanzando la mejor posición de su historia (séptimo puesto) con el tema "Proud".

Letra de "Here I stand"

There are times when I remember back

Wish to hug the child about to crack

I’ll tell’him: “wait it won’t be long

Trust your heart and just stay strong”

Cuz baby, they all tried to break us

Not knowing it’s what makes us

This is how we found our way

Now here I stand there’s no pretend

My walls are down and my hearts in your hand

Unchain my wings and the oceans of tears

All fade to black with the sum of my years

They all tried to break us (tried to break)

Not knowing it’s what makes us (they don’t know)

This is how we found our way

(This is how we found our way)

My walls are down and my heart in your hand

(They all tried to break us

Not knowing it’s what makes us

This is how we found our way)

There are times when I remember back

And all I do is smile, all for you!

(They all tried to break us

Not knowing it’s what makes us

This is how we found our way)