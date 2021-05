La cuenta atrás de Eurovisión 2021 ya ha comenzado. A pesar de que los nervios están a flor de piel, Blas Cantó se encuentra tranquilo y satisfecho del trabajo que ha realizado. Tras aprender a vivir con la oquedad provocada por la pérdida de su padre y su abuela, está preparado para afrontar los tres minutos más importantes de su carrera. El próximo 22 de mayo se subirá al escenario del Rotterdam Ahoy para interpretar "Voy a quedarme". Más de 200 millones de personas estarán pendientes de su actuación, de su historia, con la que espera tocar el corazón de toda Europa.

Parecía que no llegaría nunca, pero el Festival de Eurovisión ya está aquí. En pocos días cumplirás tu sueño. ¿Cómo te encuentras?

A veces siento una presión en el pecho. Pero estoy relajado porque estamos trabajando muy duro, hay un equipo maravilloso detrás. Y, sobre todo, hay muchas ganas de subirnos al escenario de Róterdam porque hubo la opción de no hacerlo. Nos daba miedo porque había tanta gente involucrada, tantas emociones, tantas ilusiones.... que se nos hacía triste no pisar ese escenario. Pero vamos a ir para cumplir el sueño de aquel niño, y de sus amigos y su familia. Estoy muy orgulloso de representar a mi país y quedar en la historia del festival.

Ha sido un camino complicado para ti ¿no?

Han sido casi dos años muy difíciles y un cúmulo de sentimientos, gestiones internas... No ha sido fácil la verdad. Pero el hecho de ir allí me evoca lo que sentí cuando se anunció que iba a ser el candidato de España. Esa sensación de la primera vez y renovar ilusiones.

¿Fue esa ilusión la que te ayudó a salir adelante en el momento más duro de tu vida?

Yo estaba en un momento muy difícil y no sabía que aportar en ese proyecto. Estaba con una ansiedad tremenda, encerrado, en un momento en el que todos mis compañeros estaban en redes sociales hablando sobre sus canciones, cantando, animando al público... Yo no me veía capaz. Llego el estribillo de "Voy a quedarme", lo escuché varias veces, y el resto de la melodía me ayudó a escribir la letra de arriba abajo. Tuve varias modificaciones por parte de Dángelo y Leroy Sánchez. Me lo cambió toda la letra Leroy, pero le conté lo que me estaba pasando (estaba perdiendo a mi padre en ese momento) y me ayudaron a terminar la letra. También me regalaron algunas frases maravillosas.

“Cantaba la canción y sentía que mi abuela se iba a quedar“

Luego tuve que grabar la canción y fue aún peor. Estaba perdiendo a mi abuela, enferma de coronavirus. Estaba cerrado, pero mantuve la esperanza, porque cuando la cantaba sentía que ella se iba a quedar. Después me dieron la mala noticia, mi abuela falleció. Volví a escuchar el tema y la sentí a mi lado. Es una de las sensaciones más hermosas que he sentido nunca.

Blas Cantó representará a España en el Festival de Eurovisión 2021 con "Voy a quedarme" RTVE Digital

Y ese es lo que transmites con tu canción: un mensaje bonito y alentador.

“Es una canción que te ayuda asumir la pérdida de una manera positiva“

Eso es. No es una canción triste. Es una canción que te ayuda asumir la pérdida de una manera positiva, convirtiendo la ausencia en presencia. Es como un motivo de celebración, sintiendo que se quedan con nosotros. Por eso tuve la idea de despedirme de mi abuela, del gran amor de mi vida, en el videoclip de "Voy a quedarme". Me imaginé a mi abuela bailando conmigo, cogiéndonos las manos. Sentía que me estaba despidiendo de ella.

42.20 min Eurovisión 2021 - Concierto acústico y rueda de prensa de despedida

¿Cómo va a ser la actuación el próximo 22 de mayo?

Hemos desarrollando la puesta en escena creada por Marvin Dietmann -el director artístico de España-. Tengo claro que quiero empezar de manera muy honesta y sencilla. Muy íntima, en la que esté yo solo conmigo mismo. Es una canción muy poética porque no sientes que una voz te acaricia. Una voz no te puede tocar, pero sí te puede tocar el alma. Eso era lo que necesitaba en momento que nació el tema: que la persona que estaba perdiendo se quedara un poco más conmigo.

¿Qué cambios veremos con respecto a actuaciones anteriores?

Hemos modificado algunas cosas. Hemos dado espacio en ciertos momentos porque había partes muy apresuradas. En la segunda parte de la canción se aprecia el cambio es más significativo. Es impresionante porque no la esperas y me da la adrenalina que necesito para sentir el tema. Mantenemos el a capela inicial, aunque lo alargamos y también hay arreglos en la producción, con más percusión. Y en el grito final hay una parada que quitamos y ahora la hemos recuperado. Son pequeños cambios, difíciles de explicar con palabras pero perceptibles al oído que han hecho que la canción se vuelva más emocionante.

03.21 min Eurovisión 2021 - Blas Cantó: "Voy a quedarme" (Videoclip oficial completo)

El vídeo respira sensibilidad y emoción. ¿Tienes pensado representar esa presencia en el escenario también?

“Este es el homenaje más hermoso que le puedo hacer para despedirme de ella“

Me gustaría tener la oportunidad de recrear de alguna manera parte del video y poner en contexto la canción. Eurovisión son tres minutos en los que todo el mundo va a escuchar tu canción, pero no todos la van a entenderla porque la voy a cantar en español. Quiero tener la oportunidad de llevar el mensaje por lo que significa para mí. Pase lo que pase, sé que este es el homenaje más hermoso que le puedo hacer para despedirme de ella en la tierra y creo que sería maravilloso hacerlo en el escenario del festival.

¿Y el coro estará en el escenario?

A mí me gustaría tenerlos conmigo en el escenario. Alba, Dángelo, Irene, Daira y Héctor cantan impresionantemente bien. Además me dan seguridad porque son amigos desde hace muchos años y los considero de mi familia. Si no están en el escenario, los tendré cerca para sentir su fuerza y apoyo.

Blas Cantó con el equipo que le acompañará a Eurovisión 2021 RTVE Digital

¿Te preocupa la posición final?

No pienso demasiado en eso. Por supuesto que todos queremos ganar o quedar en una buena posición. Pero yo estoy centrado en prepararme para ese día, en trabajar y descansar adecuadamente, que es muy importante. Pero ya he ganado, porque el premio es ser parte de Eurovisión.

Muchos señalan que una canción lenta es "poco festivalera" y tiene menos opciones de ganar. ¿Lo crees?

La balada es algo que dura para toda la eternidad. Es algo que a pesar de las nuevas producciones y estilos nunca muere. "Voy a quedarme" es muy emocionante y no me importa qué pase alrededor de la actuación, sino a quien llega y que se convierta en banda sonora de muchas familias que, como yo, han perdido a un ser querido. Espero que a todos ellos les ayude mi canción.

¿Qué significa para ti participar en el certamen?

“Ojalá todos alguna vez en la vida experimenten los mismo que yo en Eurovisión“

Es mi sueño desde que era pequeño como hemos dicho antes. Eurovisión representa la unión de la familia, así como los valores de solidaridad, diversidad y compartir lo que nos une. Formar parte de este proyecto es inexplicable y ojalá todos alguna vez en la vida experimenten lo mismo que yo. Estoy seguro que va a haber un 'antes' y un 'después' en mi vida tras Eurovisión.