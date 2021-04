Se acerca uno de los momentos más importantes en la carrera de Blas Cantó: el próximo 22 de mayo actuará en el Festival de Eurovisión 2021. Casi dos años después de convertirse en el candidato español, el artista murciano hará realidad uno de sus sueños. Participará con "Voy a quedarme", una canción escrita desde el alma y representada en el escenario con una emotiva puesta en escena creada por el director artístico Marvin Dietmann.

A pocos días de su viaje a Róterdam, el cantante y el creativo se han reunido en los estudios de Prado del Rey (Madrid) para ultimar los detalles de la escenografía, como los cambios de plano, movimientos de las cámaras o la incorporación de "elementos sorpresas".

"Estos ensayos son importante para saber todas las posiciones y no me asuste cuando vea a las cámaras 'asaltándome'en el escenario. Así podré estar tranquilo y concentrarme en lo que tengo que hacer, que es cantar", ha comentado nuestro representante a equipo del Telediario que ha lo ha acompañado durante los ensayos.

Una puesta en escena sincera y emocionante

Blas Cantó, que se muestra más o menos nervioso dependiendo del día, ha desvelado algunas pistas de lo que veremos en el Róterdam Ahoy: "Es una puesta en escena muy cuidada. Todo lo minimalista que se puede ser con este tipo de canción, que va in crescendo: empieza de la nada y termina con todo. Y luego se vuelve a hacer pequeña."Tenemos todos los elementos para emocionar. Además, tiene una carga lírica y una emoción en la historia importante para mí".

02.50 min Eurovisión 2021 - Blas Cantó canta "Voy a quedarme" en 'Destino Eurovisión'

“Será el mejor tributo al amor de mi vida“

El cantante ha confesado que éste ha sido el peor año de su vida y eso también se mostrará en el escenario, aunque siempre con una visión positiva y alentadora. "En el escenario se va a reflejar la necesidad de esperanza por todo lo que me ha pasado este año y será un pequeño tributo al amor de mi vida".

Por su parte, Dietmann ha asegurado que "vamos a ver un momento mágico. La historia de Blas cobrará vida en el escenario y encontraremos cada aspecto mágico de la canción". Además, ha asegurado que Blas es un artista auténtico y único, difícil de encontrar.

“Blas es capaz de cantar desde lo más profundo del alma“

"En los 16 años que llevo trabajando me he cruzado con muchos grandes profesionales, pero no todos son capaces de transmitir verdad y cantar desde lo más profundo del alma. Y Blas es uno de ellos", ha añadido.

Blas y Marvin llevan trabajando en la puesta en escena desde hace meses. En enero se pusieron por primera vez en contacto para intercambiar ideas y crear la representación de la canción sobre las tablas. Una colaboración que se ha ido estrechando y fortaleciendo con el paso del tiempo: el austríaco diseñó la escenografía de "Voy a quedarme" y "Memoria" para el programa Destino Eurovisión.

Además es el responsable de la puesta en escena de la actuación de respaldo (o backup) de España –que se usará en caso de que los candidatos no puedan viajar a Róterdam o tengan que guardar cuarentena en la ciudad anfitriona–. "Es maravilloso trabajar con Marvin porque lo tiene todo muy claro en su cabeza y lo sabe explicar muy bien. Nos entendemos a la perfección", ha señalado Cantó.

03.29 min Blas Cantó - Voy a quedarme en inglés (I'll stay) | Eurovisión 2021

Será una actuación memorable en una edición atípica debido al momento histórico que estamos viviendo. Después de este tiempo en el que la cultura ha estado cerrada, darle paso de esta manera me parece un privilegio. También contará la emoción sobre eso en el escenario".