Magnetica, cautivadora y con una elegancia innata. Estas son las cualidades con las que Barbara Pravi ha seducido a los seguidores del Festival de Eurovisión. Las apuestas la sitúan a la candidata de Francia como una clara ganadora de la 65ª edición del certamen europeo, pero ella prefiere no hacer caso a los números.

Sencilla y natural, confiesa su admiración por la chanson française y la música sin artificios, donde el centro de la escena sea la voz y la emoción. Bajo estas premisas viaja a Róterdam, con toda su energía puesta en el 22 de mayo y con el deseo de devolver la gloria al francés con su vibrante tema, "Voilá".

Desde que fuiste elegida como la candidata de Francia te posicionaste entre las favoritas de Eurovisión 2021. ¿Se siente más presión aún?

Intento no pensar en las apuestas. Siento el apoyo de la gente y estoy muy agradecida. Pero no pienso en el top 2 o top 5. Sólo estoy centrada en cantar y hacerlo lo mejor que sé. "Voilà".

02.58 min Eurovisión 2021 - Barbara Pravi de Francia: "Voilà" (Videoclip Oficial)

Tú canción, "Voilá", una balada con un potente mensaje que se ha convertido en uno de los himnos de esta edición.

"Voilá" es muy especial. Es una canción que habla sobre la esperanza y afirmación de ser nosotros mismos. Y creo que es importante tener un mensaje potente cuando participas en una competición como ésta. También es el caso de Blas Cantó, cuya canción tiene un mensaje muy poderoso.

Vosotros tuvisteis la oportunidad de conoceros en Madrid. ¿Cómo fue ese encuentro?

Estuve en Madrid menos de 24 horas, fue un viaje exprés. Pero pudimos desayunar juntos y hablamos sobre Eurovisión, de nuestras carreras y puedo decir que habla muy bien francés, por si no lo sabíais. Fue muy bonito conocerle.

En tu canción cuentas tu propia historia y tal vez eso es lo que hace que cobre esa fuerza y emoción en el escenario.

“Cuando canto Voilá, el exterior y el interior de la canción se unen“

Cada vez que escribo una canción es siempre autobiográfico. Esto es importante para mí porque si he vivido la historia que estoy cantando puedo interpretarla con más poder, con toda mi energía. Cuando canto "Voilà" estoy muy concentrada. Es curioso porque tanto el interior como el exterior de la canción se unen.

¿Cuáles son tus referentes o inspiración a la hora de componer canciones?

Soy una gran fan de la canción francesa y eso se refleja en mi estilo, tanto cuando compongo como cuando canto. He crecido escuchando esta música y creo que la chanson française es mi máxima inspiración. Autores como Jacques Brel, Charles Aznavour, Barbara, Edith Piaf, etc…

En la preselección Eurovision France: C'est vouz qui décidez no enamoraste a todos. ¿Qué se te pasó por la cabeza cuando escuchaste que eras la ganadora?

Fue muy emocionante y no podía analizar lo que pasaba por mi mente y mi cuerpo. Estaba como: "Oh Dios mío. ¿Qué está pasando?". Y ahora no pienso mucho en Róterdam, porque si pienso en el futuro sé que me voy a asustar porque es muy loco e impresionante estar frente de 200 millones de personas. Sólo pienso en lo que estoy haciendo ahora y cómo puedo hacer la mejor actuación en la final del mayo.

03.07 min Actuación de Valentina (Francia)

En realidad ya has ganado Eurovisión, aunque como compositora y en la edición Junior. ¿Tenías expectativas en esa victoria?

Para nada. Fue una sorpresa total. Yo estaba viendo la gala en el ordenador con algunos amigos y hasta el último momento estábamos como: "Oh Dios mío, oh Dios mío,… que va a ganar". Y fue: "¡Aaahhhhh!". Todo muy loco. En parte es el destino, en parte es suerte. Nunca puedes nunca estar seguro de saber que vas a ganar. Es imposible así que cuando Valentina fue a Eurovisión Junior, claro que tenía esperanza en que ganase pero nunca podría esperarlo 100%.

Y el próximo mes de mayo, Francia -y tú- podría hacer doblete en el festival.

¡Ufff! Sería muy fuerte. Deseo que pase, pero es tan enorme que no puedo proyectar mi mente en eso. Sería un sueño imaginar dos victorias para Francia y para mí. Es muy crazy. No quiero pensar en eso, mejor ir paso a paso.

Dos de las canciones con mayor aceptación por el público están compuestas en francés y la de Malta tiene el título en tu lengua. ¿Crees que el francés está de moda?

“Era importante para mí representar a mi país con una canción en francés“

Puede ser. Estoy muy orgullosa porque significa que, en cierto sentido, la lengua francesa es muy poderosa en estos momentos. Estoy muy feliz de que Gjon's tears cante toda su canción en francés. Es importante que en un concurso internacional como este seas la voz de tu país y hacerlo en tu propia lengua. Para mí era importante representar a mi país con una canción completamente en francés.

¿Cómo te visualizas en el escenario del Rotteram Ahoy?

No me visualizo aún. Creo que es imposible imaginarse allí por el tamaño tan inmenso. Creo que nunca he estado sobre un escenario tan grande en mi vida. Pero estoy muy feliz porque vamos a estar en Róterdam diez días y vamos a tener la oportunidad de ver el escenario, subirnos a él, ensayar varias veces antes de la actuación final. Esto es importante para un artista, porque antes de cantar tenemos que ver dónde estamos y sentirnos cómodos sobre las tablas. Y vamos a tener público.

¿Nos podrías adelantar algo de la puesta en escena de "Voilá"?

Quiero hacer algo puro, centrado en el mensaje de la canción y habrá sorpresas con respecto a las actuaciones anteriores. Pero será en la misma línea: algo sencillo e íntimo.

¿Y el estilismo?

Llevaré el mismo estilo en el vestuario: con pantalón y un nuevo corpiño que deje al aire mis brazos, escote y hombros. Y el nuevo corpiño es espectacular.

¿Te ha dado tiempo a escuchar alguno de los temas que participan este año?, ¿tienes algún favorito?

Este año es un gran año porque hay muchas baladas -y a mí me encantan las baladas- pero también hay canciones animadas y divertidos. Me encanta Blas y su canción, así como Gjon's tear de Suiza, los islandeses o la chica rusa. Y lo de Destiny ya es muy loco. Hay un montón de grandes artistas esta edición y estoy deseando encontrarme con ellos en Róterdam.

¿Tienes proyectos cerrados para este 2021 tras Eurovisión?

Sí, muchos. Justo después de Róterdam, sacaré dos nuevos singles. También voy a organizar una gira de conciertos por varias ciudades y espero que alrededor del mundo, aunque ahora es muy difícil planear esto debido a la situación actual. Y estoy planeando el lanzamiento de mi primer álbum de estudio que verá la luz hacia final del verano (finales de agosto o primeros de septiembre). Aún no he pensado en el título del disco. Estoy entre dos opciones y tengo que decidirme todavía.