Eurovisión ha sonado con fuerza en la ceremonia de los Premios Oscar 2021. La cantante sueca Molly Sandén ha interpretado la canción "Húsavik (My hometown)" en la gala previa a la entrega de los galardones. Lo ha hecho acompañada por un coro de niñas desde el pequeño pueblo islandés que da nombre a la balada de la película Eurovisisión: La historia de Fire Saga

Sin embargo, el tema de la película de Netflix basada en el certamen europeo, nominada a la Mejor Canción Original, no ha podido alzarse con la estatuilla. Finalmente ha sido la cantante estadounidense H.E.R. la que se ha llevado el Oscar por "Fight For You" (de la película Judas y el Mesías Negro). También optaban al premio los temas "lo Sì" (interpretada por Laura Pausini para la cinta La vita davanti a sé), "Speak Now" (de Una noche en Miami) y "Hear my voice" (El juicio de los 7 de Chicago).

Esto supone un desembarco triunfal para Eurovisión en el continente americano y el mejor preludio del estreno de The American Song Contest, la versión estadounidense del festival prevista para finales de 2021.