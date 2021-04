'Nomadland' triunfa en los Oscar de la diversidad

Nomadland, el humanista retrato de los damnificados de la crisis de 2008 que viven en caravanas por las desérticas carreteras del medio oeste, es la gran triunfadora de los Premios Oscar con tres estatuillas: mejor película, mejor dirección para Chloé Zhao y mejor actriz para Frances McDormad, en una gala convertida en una auténtica celebración de la diversidad, con premios para una cineasta china, un actor negro y una actriz surcoreana.

Chloé Zhao se convierte en la segunda mujer, tras Kathryn Bigelow por En tierra hostil (2009), en ganar el Oscar en 93 años de historia de premios. Su victoria no es solamente simbólica por género y nacionalidad, sino también por su estilo poético y semidocumental. La internacionalización de miembros de la academia en el último lustro ha iniciado un camino sin retorno que aleja para siempre el #oscarsowhite de 2015 y que supone un triunfo para una institución empeñada en enmendar, aunque sea simbólicamente, las desigualdades de la sociedad estadounidense.

En su línea humanista, la cineasta china ha dedicado su premio a la bondad. "Las personas al nacer son inherentemente buenas. Siempre he encontrado la bondad en las personas me he encontrado por el mundo y este premio es para las personas que se aferran a la bondad". Para McDormand, que también es productora de la cinta y por tanto ha logrado dos estatuillas, lleva ya cuatro Premios Oscar tras los de Fargo y Tres anuncios en las afueras de Ebbing, Missouri.

La ceremonia cambió el tradicional orden de entraga y los premios de actriz y actor se entregaron tras el de mejor película. Cuando todo el mundo esperaba que el último premio, el de actor, fuera para el fallecido Chadwick Boseman

Kaluuya y Yuh-Jung Youn, mejores secundarios El actor británico Daniel Kaluuya, mejor secundario por Judas y el mesías negro, parecía imbuido del espíritu de su personaje, el carismático líder de los Panteras Negras Fred Hampton asesinado en 1969 a los 21 años, en su discurso: "Fred, que honrado estamos de que hayas existido. Gracias por la luz. Gracias por enseñarme el camino". La veterana actriz surcoreana Yuh-Jung Youn, mejor actriz secundaria por Minari. Historia de mi familia, donde interpreta a una inolvidable abuela. La actriz se acordó en su discurso de su rival Glenn Close, que se vuelve a quedar sin Oscar tras ocho nominaciones. Una de las abuelas más memorables que se recuerdan -y los premios del Sindicato de Actores y BAFTA-, parecen suficientes para que la surcoreana Yuh-Jung Youn logre el Oscar por la preciosa Minari. Historia de mi familia, película en la que el cineasta Lee Isaac Chung recuerda su infancia como hijo de inmigrantes en la Arkansas de los años 80.

Una gala ágil y cinematográfica La gala, producida por Steven Soderbergh tuvo un primer impacto: una realización cinematográfica, en formato, textura, y, sobre todo, realización. En un plano secuencia que seguía la cineasta Regina King, apareció el escenario, habilitado en la histórica estación de tren de Union Station, que parecía más el de los Globos de Oro, con las mesas (burbujas) de los nominados (sin mascarilla) rodeando en alturas el pequeño escenario (sin nada de alcohol, eso sí). El Oscar guion de mejor guion adaptado apareció en la sede de París, donde Florian Zeller agradeció el premio por adaptar su propia obra teatral en El padre,, sobre el proceso de demencia de un anciano que interpreta Anthony Hopkins. "Para mí es el actor más grande que existe". Y el premio a mejor guion original ha sido para Emerald Fennell por su verdaderamente original Una joven prometedora. Mank, de David Fincher, la gran apuesta de Netflix, y la película con más nominaciones (10), obtuvo al menos los galardones a mejor fotografía y mejor diseño de producción. Y, la última de las películas nominadas a mejor películas, Sound of metal, logra el premio de mejor sonido por, precisamente, su esmerado trabajo en eliminarlo en la historia de un batería de heavy metal que se queda sordo. Por último, El juicio de los 7 de Chicago, de Aaron Sorkin, queda como la gran perdedora sin convertir ninguna de las seis nominaciones.