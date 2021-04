El maquillador Sergio López-Rivera gana el Oscar por 'La madre del blues'

El Oscar al mejor maquillaje y peluquería conseguido esta noche por el español Sergio López-Rivera pasará a la historia del cine español, pero también a la de Hollywood porque sus compañeras, Mia Neal y Jamilka Wilson, han sido las primeras afroamericanas en ganar en esta categoría.

Sergio López-Rivera se une a David Martí y Montse Ribé, que ya consiguieron el Oscar al mejor maquillaje en 2006 por El laberinto del fauno, de Guillermo del Toro. La tercera nominación española en esta categoría fue la de Manolo García por Mar adentro ( 2004), lo que convirtió a la película en la primera producción española nominada a una categoría técnica (aunque el Oscar sería para el maquillaje que Jim Carrey lucía en Una serie de catastróficas desdichas de Lemony Snicket).

"La caracterización que he hecho a Viola ninguna otra actriz me habría dejado hacérsela -confesaba Sergio al Telediario-. No utilice ninguna brocha ni lápiz, lo hice todo con mis dedos, porque quería que pareciese que el maquillaje se lo había hecho ella misma. En su maquillaje encuentras un poco de patología, de psicología, de las historias que ella nos está contando".

Gracias a este trabajo Sergio también se alzó con el Bafta de la Academia Británica al mejor maquillaje, Y la película La madre del blues, también ha conseguido el Oscar al mejor vestuario.

Dirigida por George C. Wolfe, La madre del blues es un drama musical biográfico basado en la obra de August Wilson, ganador de dos premios Pulitzer, ambientado en el Chicago de los años veinte donde la tensión y la temperatura aumentan en el transcurso de una tarde de grabación mientras un grupo de músicos espera a la rompedora y legendaria madre del blues, Ma Rainey (Viola Davis)

01.42 min Sergio López-Rivera está nominado al Oscar a mejor maquillaje por su trabajo en 'La Madre del blues'