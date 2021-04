El reto de Bina Daigeler era considerable. El público siempre espera con altas expectativas cualquier live action que salga de la factoría Disney. La novedad no es la historia, sino cómo se cuenta, y cualquier mínimo detalle puede desatar una oleada de críticas de los más puristas. Los personajes, por primera vez en carne y hueso, juegan uno de los papeles más importantes. Por eso la directora Niki Caro no dudó en contar con la diseñadora alemana para crear el vestuario de Mulán.

No solo salió airosa, sino que Daigeler acabó siendo nominada a los Premios Oscar. Una candidatura que ya de por sí es un gran reconocimiento para ella, que lleva fantaseando con la estatuilla hace más de treinta años. "El otro día una amiga me recordaba que una noche en la Plaza Santa Ana, tras tomar unas cañas, me despedí diciendo: 'Me voy a casa que tengo que hacer hueco para mi Oscar'", recuerda entre risas. Su sueño puede hacerse realidad el próximo domingo, aunque ella se quita mérito. "Es importante estar en el momento y proyecto adecuado", asegura, pero ¿qué soñador se haya colado en la lista de nominados por azar?

Bina Daigeler, diseñadora del vestuario de 'Mulán'

Detrás de sus diseños, hay mucho trabajo que pasa desapercibido. Bina Daigeler se documentó concienzudamente y visitó los museos de Europa que tienen un espacio dedicado a China, además de viajar al país y empaparse de su cultura. Finalmente, eligió la Dinastía Tang para crear el vestuario de la película: "Como si fuera una receta de cocina, tomé los mismos ingredientes, mi intuición y mi estilo creativo e hice el plato". Para ello ha tenido en cuenta las texturas, la fantasía, el colorido y la simbología china, y lo ha hecho con todo el respeto y el rigor para conseguir unas prendas que abrazan por igual la tradición y lo contemporáneo. "Era importante que fuera actual para llegar a la audiencia", señala.

Esa fue su meta desde el principio. Sabía que no se trataba de una película cualquiera, que escondía un mensaje importante que estaba obligada a reforzar: "Habla de la emancipación y los derechos de la mujer. No es una princesa Disney, es una guerrera Disney", asegura Daigeler. Conseguir que las mujeres se pudieran ver reflejadas en la protagonista era vital: "A Mulán le imitarán las jóvenes que quieren ser guerreras".

Fotograma de la película 'Mulán'

Bina Daigeler reconoce que el vestuario ayuda al actor a encontrar su personaje. Por esa razón, muchas veces son los responsables de vestuario los primeros que ven al actor cuando les hacen las pruebas. Ella es una de las férreas defensoras del "menos es más". Considera que lo más importante es que el espectador mire la cara del actor y no la ropa que lleva. Prefiere que se vea el personaje y es muy exigente con las prendas bien hechas, que sienten bien, "lo poco o mucho que aparezca en la película debe de estar perfecto".

Fotograma de la película 'Mulán'

Fotograma de la película 'Mulán'

Mulán fue solo uno de los personajes que lució sus diseños. El vestuario de la bruja Xian Lang fue uno de los que más llamó la atención de los espectadores. También fue uno de los atuendos a los que más horas de trabajo dedicó la diseñadora: "Fue muy difícil de crear porque todo estaba cosido a mano".