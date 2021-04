¡Menudo revuelo se ha montado con la nueva campaña de Gucci! Se ha filtrado que Harry Stles y Dakota Johnson serán las grandes apuestas de la firma y las redes sociales arden con la noticia. En pocos minutos, Gucci se ha vuelto Trending Topic porque sus seguidores, y los mayores fans de Harry Styles están impacientes por ver las nuevas fotos y los nuevos diseños.

Todo esto está pasando antes de que la firma lo haya comunicado, pero ya adelantan desde sus perfiles oficiales que la nueva campaña Beloved está a punto de ver la luz. Y lo hacen con una promoción en la que el famoso presentador James Corden sale a un hipotético escenario para presentar su ‘show’.

“#JamesCorden @JKCorden heads to the stage for the unveiling of #GucciBeloved. Stay tuned. #AlessandroMichele pic.twitter.com/A8d2BVLqqo“