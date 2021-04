Todas las veces que Disney nos partió el alma

Si hay alguien experto en hacernos llorar, sin duda es Walt Disney. Generación tras generación, los jóvenes han crecido con escenas que difícilmente se olvidan. Desde el accidente de Mufasa, hasta las lágrimas de Dumbo, pasando por la trágica muerte de la madre de Bambi. Pero no son las únicas, pues son muchos los momentos que marcaron nuestra generación y en Playztrends queremos hacer un repaso de todos ellos. Pero cuidado, pues si todavía no estás al día con Disney, este artículo puede contener spoilers. Y a ti, ¿cuál te hizo llorar?

Dumbo podría ser, sin ninguna duda, la película más dura de Walt Disney. Está llena de momentos desgarradores donde un pequeño elefante de orejas grandes sufre el maltrato del circo al que forma parte, además de la burla de todo el mundo que lo rodea. El filme, de 1941, dejó para la historia una escena en nuestros corazones (entre muchas más) cuando este se despide de su madre bajo la luz de la luna y entre barrotes. ¿Quién no ha llorado al escuchar "Hijo del corazón"?

Carl se despide de Ellie en "Up"

Pero para inicios tristes, ya está Up. La historia del señor cascarrabias de la casa voladora comienza con una preciosa historia de amor entre Carl y Ellie, que, tristemente (como siempre hace Disney), termina con la muerte de Ellie tras una grave enfermedad. A este gris comienzo podríamos sumarle también el final de la película, que es tierno como él solo. Y si no la has visto, tendrás que verla para averiguarlo.