A principios de semana, Disney+ hacía pública su decisión de retirar los títulos de Dumbo, Peter Pan y Los Aristogatos de su catálogo infantil por considerar que incluyen estereotipos y contenidos racistas. En octubre de 2020 ya lanzaban su primer aviso cuando adjuntaron un cartel con el siguiente mensaje: “Este contenido incluye representaciones negativas o tratamiento inapropiado de personas o culturas. Estos estereotipos eran incorrectos entonces y lo son ahora”.

"Cualquier negro que las vea -me incluyo- creo que no se ofendería"

Si después de esta breve explicación estás en tu casa y sigues sin entender por qué han restringido estos clásicos -que muchos de nosotros habremos visto y vuelto a ver a lo largo de nuestra infancia-, quizás sea el caso de preguntarnos… ¿la población señalada por la plataforma realmente se ha sentido ofendida por sus escenas? Para ello hemos querido preguntar a jóvenes como Amador Ortiz, originario de República Dominicana, y Hui Chou, procedente de Taiwán.

“Tienen razón, pero tampoco lo comparto del todo. Lo de Dumbo me parece absurdo. Cualquier negro, me incluyo, que vea cualquiera de estas películas -te hayas criado o no en Europa-, creo que ofender, nadie se ofende. El tema del racismo realmente está presente en muchos ámbitos: desde las películas, programas y series, hasta comentarios que escuchas donde dan por hecho que eres negro y tienes que hacer lo propio. Sabes la de veces que me han dicho: “Oye, tú tienes que saber jugar bien al baloncesto, ¿no?”, indica Amador.

Dumbo, quizás el caso más "claro" de los tres, posee una escena donde unos cuervos negros -Gafas, Predicador y Jim- hablan en una jerga que, según la compañía, "ridiculiza a los afroamericanos esclavizados" en las plantaciones del sur de EEUU. "No estoy a favor de esta censura, para nada. Lo que sí que veo bien es que antes de ver cualquier contenido, contextualicen el porqué de la película y sepamos lo que podemos llegar a ver. Aún así considero que es demasiado, porque debería darse por hecho. En resumen, esos microrracismos están establecidos y te dan igual porque fueron filmados hace mucho tiempo. Que se hagan a día de hoy es lo que molesta. Bajo mi punto de vista, no puedes censurar el humor porque creo que no tiene barreras”, afirma a PlayzTrends.

Mariana Torres, diplomada en Guion por la Escuela Cinematográfica y Audiovisual de Madrid, considera que “es muy peligroso que no podamos reírnos de ciertas cosas y es igualmente peligroso no darse cuenta de que un comportamiento es xenófobo, racista o hace apología de la desigualdad de clases. Me parece que se puede y se debe educar desde la inteligencia, y no desde el ojos que no ven”.

Un discurso muy similar que comparte Hui cuando le preguntamos qué siente cuando ve en Los Aristogatos a uno de los personajes tocar el piano con palillos chinos. Un momento en el que, según la compañía, se genera una caricatura que denigra a los asiáticos. “No me he fijado en los ojos almendrados, la verdad. Pero a mí no me parece racista. Personalmente, me parece que el contexto es algo raro porque no entiendo por qué lo ponen a tocar el piano con unos palillos. A pesar de eso, no creo que genere ningún tipo de rechazo a la comunidad asiática”, confiesa la taiwanesa.