'Soul', 'Coco' o 'Del Revés', las películas de Pixar que visibilizaron la salud mental y emociones como el miedo a la muerte

Está claro que 2020 ha sido uno de los años más complicados para la industria del entretenimiento. El varapalo que sufrió el estreno de Mulán en Disney+ es ejemplo de ello, pero la factoría parece haber escuchado a sus sucriptores y ha permitido que estas Navidades podamos disfrutar -sí, con todas las letras y ahora te explicamos el porqué- de Soul. Una película que se presenta para todos los públicos, pero que está claramente dirigida a un target adulto capaz de captar los innumerables mensajes que aparecen durante el film, como el miedo a morir, a no encontrar la chispa que te haga feliz o a desaparecer de este mundo y quedarte con la sensación de no haber vivido.

Pixar sigue en su empeño de trasladar profundas reflexiones gracias a películas como Coco o Del Revés (Inside Out). Una importante labor que parece que el público está empezando a valorar, pero... ¿por qué es tan importante que se dé visibilidad a este tipo de sentimientos?

De Inside Out a Coco: cuando mostrar las emociones no es ningún problema

¿Cuántas veces hemos tenido que ver cómo un personaje pasaba de la fortaleza a la "debilidad" solo por haber llorado? El llanto, la tristeza o el miedo siguen siendo indicadores de que su papel está sobrepasado por las circunstancias. Pero si lo trasladamos a la vida real, es evidente que no siempre es así. Durante Inside Out podemos ver el lugar que ocupan todo tipo de emociones en nuestro cerebro, incluso cuáles son aquellas que nos generan más conflicto al no ser comprendidas. Un aspecto que se trata a la perfección en Soul cuando Joe Gardner, un músico en aras de profesionalizar su pasión por el piano, muere debido a un accidente y queda en un limbo donde le resulta imposible avanzar o retroceder. Es entonces cuando se da cuenta de la cantidad de sentimientos encontrados que posee en su interior: ¿vale la pena morir por haber vivido? ¿ha sabido gestionar todo correctamente durante su estancia en la Tierra? ¿Le ha quedado algo pendiente?

El miedo a la muerte, hilo conductor del último lanzamiento de Pixar, es algo que ya pudimos ver en Coco. Entremezclado con la cultura mexicana, Miguel es el encargado de trasladarnos al más allá de la mano de su vitalidad y ganas de cumplir sus sueños. Un relato donde tiene cabida hablar abiertamente sobre lo que ocurre después de abandonar tu vida terrenal, y que pone de manifiesto la imperante necesidad de normalizar algo que, a fin de cuentas, también forma parte de la vida. Como comenta Rocío López, psicóloga experta en duelo, "en nuestra sociedad la muerte se vive como un tabú. Se enseña a la gente a negar la muerte, a creer que significa solo pérdida. Esto a su vez produce dos procesos: por un lado el miedo y por otro la falta de apreciación de la vida. Queremos negar la muerte hasta que estamos a punto de morir". De ahí que sea tan importante que, desde pequeños, tengamos claros referentes sobre un tema que sigue pasando desapercibido entre la conversación social de nuestros días.