Whoopi Goldberg se une a mujeres como Sharon Stone y se convierte en noticia tras protagonizar la portada de la revista Variety. Las revistas de moda, cine y actualidad están rindiendo homenaje a las grandes estrellas de la era pre-Instagram, como John Travolta, portada de Esquire. La actriz ha concedido una entrevista cuando se cumplen 30 años desde que ganase su estatuilla en los Premios Oscar de 1991 a mejor actriz de reparto por su excelente interpretación en la película Ghost.

Whoopi Goldber y sus histórico Oscar

La victoria de Whoopi Goldberg en la gala de entrega de los Premios Oscar de 1991 no solo fue una aspiración: fue histórico. Se convirtió en la primera mujer negra en recibir un premio de la Academia en 50 años. Para recoger su estatuilla, Goldberg eligió un vestido de columna negro con lentejuelas del veterano diseñador de vestuario Nolan Miller (con quien había trabajado en Soapdish en 1991 y que diseñó ropa para su mentora Elizabeth Taylor): "No podía lucir glamorosa como otras personas... No era delgada y no era una dama blanca, así que tuve que encontrar mi propio estilo ", asegura la actriz emocionada durante su entrevista con la revista Variety.

Whoopi Goldberg, portada de la revista 'Variety' La actriz luce un vestido negro sobre fondo lila The Tyler Twins para 'Variety'

"Me veía realmente bien. Mi pelo estaba genial y el vestido era fabuloso", asegura Whoopi cuando recuerda cómo recogió aquel Oscar de 1991 a mejor actriz de reparto gracias a su interpretación en la ya clásica Ghost, donde compartía reparto con el fallecido bailarín Patrick Swayze y la actriz Demi Moore. Durante la entrevista, la actriz se emocionó al ver el vídeo donde recogía su estatuilla y sonríe al ver el momenot en el que Denzel Washington abrió el sobre y la declaró la mejor actriz de reparto por su papel de la psíquica Oda Mae Brown.

La actriz recuerda estar en ese momento rodeada de sus seres más queridos, en concreto, su hermano fallecido y su hija Álex: "Recuerdo estar feliz de estar allí, sacar el discurso del camino y salir del escenario", dice con su sonrisa tan característica. ¿Te acuerdas de su discurso de agradecimiento en los Oscars de 1991? Goldberg, sí: "Quiero dar las gracias a todos aquellos que hacen películas. Yo vengo de Nueva York y desde pequeña recuerdo que veía sus proyectos. Gracias a esas personas, yo quise ser actriz. Estoy orgullosa de actuar y lo seguiré haciendo", concluyó.

La actriz acumula a sus espaldas casi 40 años de carrera cinematográfica The Tyler Twins para 'Variety'

Whoopi Goldberg se convirtió en una fuente de aspiración para muchas personas que durante años habían escuchado que no podían hacer según qué cosas, de ahí la importancia del movimiento actual Black Lives Matters. Whoopi hizo historia esa noche de marzo al convertirse enla primera mujer negra en recibir un Oscar en 50 años y unos años después repitió gesta al convertirse en la primera actriz negra en ser maestra de ceremonias durante la gala de entrega de los Premios Oscar. Hecho que volvió a repetir en 2002, convirtiéndose en testigo de otro momento histórico: Halle Berry se convirtió en la primera mujer negra en ganar el premio a la mejor actriz: "Fue maravilloso. Tenía una pequeña lágrima en el ojo, porque siempre deseé que fuera yo. Pero no siempre puedes conseguir lo que quieres; a veces obtienes lo que necesitas", zanja.

Hattie McDaniel se convirtió en la primera persona negra en ganar en cualquier categoría en 1940 (como actriz de reparto en Lo que el viento se llevó) y después, solo otras tres personas negras habían recibido el honor de tener una estatuilla en su casa: Sidney Poitier (mejor actor en 1964 por Lilies of the field), Louis Gossett Jr. (mejor actor de reparto de 1983 por Un oficial y un caballero) y Washington (mejor actor de reparto en 1990 por Glory).

Por supuesto, antes de recibir su Oscar, Whoopi Goldberg ya había sido nominada a mejor actriz anteriormente. Para ser exactos, en su debut de 1986 por su papel en El color púrpura. Fue toda una sorpresa para ella llevarse el Oscar ese año pese ha haber ganado el Globo de Oro y el BAFTA anteriormente: "No quería maldecirlo. Solo pensé, 'Tienes que entrar en esto sin ninguna expectativa, y pase lo que pase, pasa", explica Goldberg.

Whoopi Goldberg se viste de azul claro para la revista La actriz Whoopi Goldberg está de maravilla The Tyler Twins para 'Variety'

Tras la entrega de los Premios Oscar, Goldberg no recuerda la celebración posterior al espectáculo, pero sí que se llevó al grupo de nominadas de su categoría (Annette Bening, Lorraine Bracco, Diane Ladd y Mary McDonnell) a cenar por ahí y pidió que les hicieran estatuillas de chocolate para regalárselas. Un gran gesto por parte de la actriz que no solo actúa, ¡porque también canta! Tiene muchas dotes artísticas y durante sus 40 años de trayectoria profesional, no ha hecho más que demostrarlo y si no, que se lo digan a Sister act, el musical protagonizado por Goldberg.

El Oscar fue el segundo trofeo en la carrera de Goldberg tras haber ganado el Grammy en 1985 a la mejor grabación de comedia por Whoopi Goldberg: Direct from Broadway. Además, es una de las seis mujeres en haber sido reconocida con los mayores galardones en música, cine y teatro (premios Emmy, Grammy, Oscar y Tony), junto a Helen Hayes, Rita Moreno, Audrey Hepburn, Barbra Streisand y Liza Minnelli. También es una de los dos únicos artistas negros en conseguirlo (John Legend es el otro).

Whoopi Goldberg también canta y lo demostró en 'Sister act' ¡Aleluya! por Whoopi Goldberg y su voz The Tyler Twins para 'Variety'

Mientras Hollywood se esfuerza por reforzar la diversidad y la inclusión, Goldberg recuerda a las mujeres negras que le abrieron el camino: "Pienso en todas las mujeres: Diahann Carroll, Pearl Bailey, Dorothy Dandridge, Butterfly McQueen, Hattie McDaniel, Juanita Hall, que hizo un trabajo excelente y sorprendente que se pasó por alto", asegura. Completan la colección de Goldberg sus dos premios Emmy: obtuvo el primero en 2002 por presentar el especial de televisión Beyond Tara: The Extraordinary Life of Hattie McDaniel y otro en 2009 por ser coanfitrión de The view. En 2002, ganó un Tony por producir Thoroughly modern Millie.

¿Veremos a Whoppi Goldberg este año por la alfombra de los Oscar 2021? Solo quedan unas horas para que regrese la gran noche del cine de Hollywood con todo su esplendor, glamour y celebs....

Whoopi Goldberg posa seria para 'Variety' Hace 30 años que Whoopi Goldberg ganó su Oscar por 'Ghost' The Tyler Twins para 'Variety'

