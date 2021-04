Sharon Stone está harta de que escriban sobre ella. Tras mirar su pasado a la luz del #MeToo (descubriendo que el cruce de piernas que la hizo famosa en Instinto básico fue, en realidad, una violación inmoral de su privacidad; contando por primera vez que se le aumentó quirúrjicamente una talla de pecho sin su consentimiento), la actriz escribió su autobiografía. Relató abusos, tragedias, enfermedad, y los inmensos esfuerzos (y la cantidad admirable de fuerza) que han sido necesarios para reponerse a todos ellos y hacerse cargo de su narrativa y de su vida.

Este mes, Sharon Stone ha concedido una entrevista en exclusiva a la revista Elle donde hace un canto a la independencia, al poder femenino y a la hermandad entre mujeres. "El mundo ha estado muy ocupado inventándose historias sobre mí, y ya era hora de que contara mi versión desde la paz interior, el amor y mi propia responsabilidad. Ha llegado el momento de que las mujeres contemos nuestro relato, que dejemos de sentirnos oprimidas y avergonzadas por él", dice.

A sus 63 años, habla sin tapujos de sus éxitos, de sus pérdidas y del complejo y claustrofóbico sistema de las estrellas que le ha dado (y le ha quitado) más cosas de las que se pueden contar: Hollywood. Tras varias décadas de rumores y anécdotas en boca de otros, la actriz pone punto y final y empieza de nuevo con voz propia.

El libro sobre su vida, The Beauty of Living Twice, acaba de aterrizar en las estanterías, y su relato va más allá de la exposición de detalles íntimos y trapos sucios: apela a la experiencia universal y compartida de muchas mujeres como ella. "Este libro lo podrían haber escrito muchas otras personas que crecieron en un pequeño pueblo rural".

Reponerse y salir adelante tras el fracaso y el trauma

"Cuando eres valiente y te la juegas, cuando das la cara y haces algo diferente, van a despellejarte", dice Sharon Stone, cuya historia de vida frente a las cámaras no ha sido, en absoluto, un camino de rosas. La actriz se convirtió en un icono sexual en los años 80 debido a los papeles de alta carga sexual que representó durante la década, recibiendo el doble tratamiento que se reservaba entonces para las mujeres, y no para los hombres, que transgredían los códigos de la modestia: protagonismo e idealización extrema, pero también el escrutinio y el castigo de la prensa.

Tiene razones de sobra para guardar rencor: a su abuelo materno, que abusó sexualmente de ella y de su hermana cuando eran unas niñas; al doctor que, cuando tuvo que realizarse una mastectomía, le aumentó el tamaño del pecho sin su consentimiento diciéndole que esta nueva talla "pega más con el tamaño de tus caderas". Contra Paul Verhoeven, el director de Instinto básico, que le garantizó que nadie iba a verle los genitales en la gran pantalla cuando le pidió que se retirase la ropa interior antes de filmar el famoso cruce de piernas. "Vi mi vagina en la pantalla por primera vez", dice en su libro la actriz, "después de que me hubieran asegurado que no se vería nada, que solo necesitaban que me quitase las bragas porque el color blanco reflejaba la luz".

Sharon Stone, portada de la revista Elle Michelle Muller

Sin embargo, está decidida a mantener una relación distinta con el pasado. "El perdón es una decisión que nos libera de emociones que nos lastran. No significa olvidar, o negar el dolor o reconciliarse forzosamente con el pecador. No es fácil, pero fantasear con la venganza sólo prolonga el rencor", cuenta a la revista Elle.

Se casó dos veces, con Michael Greenburg y con Phil Bronstein, terminando ambas relaciones en divorcio. Y aún se recupera de su experiencia cercana a la muerte. Todo esto ilumina su punto de vista: "No me importa el fracaso: ¿qué es eso? No es una derrota, es un aprendizaje. He fracasado en los aspectos más importantes, con mi salud, en mis matrimonios..., pero he vivido para contarlo. He recogido los trozos, me he recompuesto y he seguido adelante".