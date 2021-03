Sharon Stone ha publicado sus memorias biográficas en el mes de su signo zodiacal. La actriz que saltó a la fama en los años 90 por su papel en Instinto básico (1992) ha denunciado las situaciones más oscuras por las que ha pasado: sufrió abusos, tuvo una experiencia cercana a la muerte y su médico le aumentó el pecho sin consentimiento en 2001. Esta es la realidad de la vida de Sharon Stone.

Sharon Stone revela su pasado más oscuro: el cruce de piernas en Instinto básico fue "inmoral"

Sharon Stone ha revelado en una entrevista al periódico The Times, con motivo de la publicación de su libro, que la operación por la que pasó en 2001 no salió como ella quería: "Cuando me quitaron la venda, descubrí que tenía unos pechos más grandes que antes. El médico me dijo: 'pegan más con el tamaño de tus caderas", ha asegurado.

La actriz de 63 años se sometió ese mismo año a una cirugía reconstructiva de senos después de haber pasado por quirófano para que la quitasen unos tumores benignos mamarios que describió como "gigantes, más grandes que un seno solo". Con estas duras declaraciones, la actriz se ha convertido en el centro de la polémica: "Había cambiado mi cuerpo sin mi conocimiento ni mi consentimiento... Pensó que me vería mejor con unos pechos más grandes y 'mejores", afirmó Stone. añadido.

2001 fue sin duda un año que marcó a Sharon Stone, ya que no fue el único problema de salud que tuvo ese año. La actriz ha revelado que tuvo una experiencia cercana a la muerte cuando tuvo un derrame cerebral y una hemorragia cerebral. Según su autobiografía, a Stone la visitaron tres actores muertos que la conocieron en vida para decirle que no tuviera miedo junto a su abuela: "Me desperté con mi abuela Lela de pie a los pies de mi cama. Llevaba 30 años muerta. Estaba de punta en blanco, con su traje y su sombrero favoritos y me dijo: 'No sabemos realmente lo que te pasa, estamos trabajando en ello. Pero hagas lo que hagas, no muevas el cuello", asegura la actriz en su autobiografía.

No se trata del único episodio oscuro en la vida de la actriz de Instinto básico (1992), película que la lanzó al estrellato de la fama en Hollywood y de la que hace poco reveló que la escena más famosa de la cinta, la del cruce de piernas de ella en la comisaría, fue "inmoral", según la propia Sharon Stone: "Vi mi vagina en la pantalla por primera vez, después de que me hubieran asegurado que no se vería nada, que solo necesitaban que me quitase las bragas porque el color blanco reflejaba la luz", asegura.