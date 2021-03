Un día de piscina cualquiera, totalmente al natural, con un bikini amarillo que no le puede sentar mejor y unos movimientos de cadera que hipnotizan. Jennifer López vuelve a deleitar a sus seguidores con un sensual e improvisado vídeo que nos hace soñar, aun más si cabe, con el ansiado verano y sus vacaciones. ¡Quién pudiera!

Así ha sido el domingo de JLo. Con estas imágenes, podríamos pensar que la diva del Bronx está disfrutando de una escapada de lujo. La realidad es que se encuentra en República Dominicana, pero por motivos laborales. La cantante y actriz se encuentra rodando su última película, Shotgun Wedding. Una comedia de acción que se estrenará el próximo año, igual que Marry me. Por ahora no hemos podido ver nada de este nuevo proyecto, solo el espectacular vestido de novia que llevará en una de las escenas de la cinta.

¿Ruptura con Álex Rodríguez?

Jennifer López parece estar ajena a los constantes rumores de ruptura que últimamente rodean a su relación con Álex Rodríguez. Al menos, eso es lo que quiere demostrar. La última vez que los vimos juntos fue hace un par de días en sus redes sociales, cuando el exjugador profesional de béisbol publicó una imagen de los dos.

A mediados de mes, algunos medios se hicieron eco de su supuesta ruptura. Ellos mismos se encargaron de negarlo oficialmente a través de un comunicado, aunque reconocieron que estaban "trabajando en algunas cosas". La pareja, que ya confesó en otra ocasión que tuvo recurrir a la terapia de pareja, no ha conseguido dar por zanjado el tema y sigue en el ojo del huracán. Parece mentira que hace poco más de un mes estuvieran celebrando por todo lo alto San Valentín y compartiendo a través de sus redes sociales su día romántico. ¿Un intento desesperado por acallar los rumores de crisis tras salir a la luz una supuesta infidelidad por parte del exdeportista?

Hace varias semanas, después de que saltara la noticia, Álex Rodríguez viajó a República Dominicana para reencontrarse con Jennifer López. ¿Habrán conseguido arreglar sus problemas? La pareja lleva dos años comprometida, aunque no ha podido celebrar la boda a causa del coronavirus. "Habíamos planeado lo que realmente queríamos hacer. Lo cancelamos y desde entonces realmente no hemos hablado de eso. No hay prisa. Queremos hacerlo bien cuando podamos", aseguró JLo en una entrevista.

¿Jennifer Lopez y Álex Rodríguez se separan? Jennifer Lopez y Álex Rodríguez aclaran los rumores de su divorcio RTVE

