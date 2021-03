Madonna, siempre camaleónica, esta vez se ha metido en problemas. La reina del pop es tendencia porque una usuaria de TikTok, llamada Amelia M. Goldie, la ha acusado en un vídeo viral de robarle una foto para promocionar uno de sus discos. La artista, de 62 años, habría 'photoshoppeado' su cara sobre el cuerpo de Goldie hace seis años: en 2015, cuando la habría subido a Instagram como parte de la campaña de Rebel Heart: rebelde, sí, pero también grosera, pues en el esfuerzo para parecer más joven y desenfadada la artista habría omitido la parte de pedir permiso a la autora de la foto original.

La primera vez que lo vio, informa Page Six, la joven pensó que era una broma y no se lo tomó muy en serio, hasta que vió este montaje publicado desde la cuenta oficial de Madonna. "He intentado escribirle por Instagram varias veces, pero nadie de su equipo me contesta. Me reiría y diría que me halaga, pero me gustaría que me hubiesen dado crédito", dijo la joven a los periodistas de BuzzFeed, que no consiguieron contactar con los representantes de Madame X.

La reina del pop todavía no se ha pronunciado para desmentir las acusaciones o decir si se trató de un malentendido. Ya han pasado seis años pero Goldie, que tiene 28, encuentra en 2021 una horda de defensores que se han dirigido a la cuenta de Instagram de Madonna para pedir justicia retroactiva: nuevos comentarios proliferan en la publicación de Madonna diciéndole que es "una horrible ladrona que usa fatal photoshop", o "¿cómo no han quitado todavía esta foto de Instagram si es una foto robada?", mientras la joven víctima se ríe del asunto: "Lo conté una vez en una entrevista de trabajo y le sencantó", dice Goldie, que ahora tiene la mejor anécdota que contarle a nadie en una fiesta.

Cuando Elton John la llamó "stripper de feria" Sir Elton John cumplía 74 años el pasado 25 de marzo y proliferaban imágenes de su infancia, anécdotas de su juventud, y la historia de uno de sus desencuentros más públicos y notorios: su antigua enemistad con Madonna. El artista repasó en sus memorias este incidente que lo encendió tanto que llegó a llamarla "stripper de feria", y ha llegado a retractarse, pero no mucho: afirma que fue "desagradable y grosera" con Lady Gaga cuando se puso sobre la mesa, paradójicamente, otro escándalo de plagio que afectaba a Madonna a la inversa. Cuando la estrella de House of Gucci estaba en los comienzos de su carrera, los medios hablaron de la similitud entre el tema Born this way de Gaga y la canción Express yourself de Madonna, y esta última hizo comentarios públicos sobre Lady Gaga que para Elton fueron incomprensiblemente desagradables, "especialmente para alguien que afirma ser una abanderada de las mujeres". Sin embargo, el cantante se disculpó cuando a él mismo se le fue la lengua: "Estaba furioso y dije bastantes cosas horribles sobre ella".