La historia de Gucci es una de sangre, lujo y lágrimas. Por eso Hollywood ha puesto su objetivo sobre la casa de moda italiana y no ha escatimado en el caché de sus estrellas: el icono Adam Driver dará vida a Maurizio Gucci, que pasó a la historia como el director que casi arruina para siempre la imagen de la firma —rescatada posteriormente por Dawn Mello y por Tom Ford— y que fue protagonista de un titular cruento e impactante. En 1995, Maurizio Gucci murió a manos de un asesino a sueldo. Su ex mujer, Patrizia Reggiani, fue condenada por ordenar su asesinato. Ahora, Lady Gaga, que recientemente se veía envuelta en una desagradable y violenta intriga en su vida privada, será la encargada de interpretarla en la gran pantalla.

En el Instagram de la protagonista de Ha nacido una estrella pudimos ver las primeras imágenes de los dos actores caracterizados como sus personajes, que han dado mucho que hablar en redes sociales. Ahora, las cámaras han podido colarse y sobrevolar el rodaje de este thriller criminal dirigido por Ridley Scott (Blade Runner, Alien).

Todo lo que sabemos sobre 'House of Gucci'

La película narra el episodio más oscuro y misterioso de la familia Gucci, y cuenta con un reparto de etiqueta: Jeremy Irons dará vida a Rodolfo Gucci, Jared Leto será Paolo, el enfant terrible de la dinastía italiana, y Al Pacino será Aldo Gucci, hijo del fundador y responsable de la expansión a nivel mundial de la firma (cuya vida privada tampoco estuvo exenta de escándalos malamente encubiertos).

Lady Gaga y Adam Driver ruedan 'House of Gucci' en Milán GTRES

La película se está rodando en las localizaciones que fueron testigos silenciosos de todo lo que ocurrió: en Milán o en los Alpes italianos hemos visto a Lady Gaga y Adam Driver caracterizados como la opulenta pareja en los años 70 y 80. Basada en los hechos reales que se probaron en 1998, tal y como los recoge el libro de Sara Gay Forden (The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed), tiene un guion de Roberto Bentivegna y se estrenará el 26 de noviembre de 2021.