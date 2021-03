Su estilo es atemporal, su rostro tiene la fuerza del de una estrella de cine mudo y los Globos de Oro la han reconocido como la chica del momento: Anya Taylor-Joy se ha alzado con el galardón de mejor actriz de miniserie por su trabajo en Gámbito de Dama, el éxito rotundo de Netflix (premiado también en la categoría de a mejor serie limitada) en unos premios donde estaba nominada, también, por su trabajo en Emma, la última adaptación cinematográfica de la antiheroína favorita de Jane Austen,

Elegantísima, con un vestido verde de Dior y joyas de Tiffany, la actriz ha agradecido su premio a distancia en una ceremonia algo distinta en la que casi no ha podido contener las lágrimas.

Anya Taylor-Joy se prepara para la ceremonia con el estilista Law Roach

"Quiero dar las gracias a Netflix, por supuesto, gracias por dejarnos hacer la serie que queríamos hacer", ha dicho la actriz en su discurso de aceptación. "Es obviamente maravilloso que tanta gente haya visto la serie. Volvería a formar parte de este proyecto una y otra vez, he aprendido tanto. Muchas gracias a la audiencia que lo han visto y que han apoyado a estos personajes. Lo ha significado todo".

Así es Anya Taylor-Joy Anya Taylor-Joy se convirtió el pasado 2020 una chica de moda, actual y omnipresente: de protagonizar thrillers y películas de terror que explotaban su belleza expresiva y nada convencional, a arrasar en un polémico certamen que siempre apuesta por el éxito comercial y el talento seguro. En un año en que vimos liderar un drama, una comedia y una cinta de ciencia ficción —Los Nuevos Mutantes, la película de superhéroes para jóvenes que pasó sin pena ni gloria y sólo se salva por la gracia y credibilidad de Taylor-Joy como adolescente problemática: ¿Alguien es capaz de adivinar la edad que tiene en alguno de sus papeles?— la actriz ha visto reconocido su talento y su promesa. Anya Taylor-Joy en la serie 'Gambito de Dama' Netflix ¿Qué tienen en común sus éxitos cinematográficos, su serie sobre el ajedrez diseñada para el 'binge watching' y los vídeos que en los que habla español, que no dejan de circular en redes sociales alabando su exquisito acento argentino? Que cuando Anya Taylor-Joy está en la pantalla, es imposible dejar de mirar.

Los fantasmas en el 'glamuroso' armario de Gambito de Dama El perfil es el posado estrella de Anya Taylor-Joy, doblemente nominada en los Globos de Oro GTRES Nadie habría podido imaginar que un drama psicológico sobre el intrincado mundo del ajedrez competitivo iba a monopolizar la conversación social en el año de la pandemia. Pero Gambito de Dama resultó tener la receta perfecta: inmersión, evasión y una protagonista tan magnética como glamurosa que es capaz de hipnotizarnos trabaje en lo que trabaje. Algunos 'looks' de Beth en 'Gámbito de Dama' RTVE Jane Hu escribió en la revista Vulture que la serie es "La Forrest Gump del ajedrez: una pieza de época falsamente profunda en la que cualquier cosa traumática o problemática se convierte en un recipiente para la belleza". Adaptada de la novela de Walter Tevis del mismo nombre y ambientada en los años 50 y 60, cuenta la historia de una joven huérfana que escapa de un pasado traumático a través de su capacidad para jugar al ajedrez. Lo que cautivan son sus fantasmas: la ambición, la obesión por éxito o la adicción a las drogas, que se estilizan y 'glamurizan' a través de la estética y la moda. Por eso la actriz, que ya había posado para firmas como Chanel o Giambattista Valli, ha terminado de afirmarse como un icono estético: su paso por la serie nos deja modelitos de infarto y una imagen elegante que ha elevado en el imaginario las partes menos atractivas de nuestra personalidad. Ahora, mientras suframos, también desearemos parecernos a ella. Anya Taylor-Joy: "Nunca he pensado en mí como guapa y no creo que lo haga"

Ajedrecista no, gracias: actriz por vocación Anya Taylor-Joy ha dicho en varias entrevistas que la protagonista de Gámbito de Dama es un personaje con el que se identifica muchísimo: "Yo soy más ligera que ella, pero el modo en que Beth se siente sobre el ajedrez es básicamente como me siento yo sobre mi arte. La respiro, pienso en ella todo el rato y es lo que más me excita. Soy una friki de lo que hago, y siempre estoy buscando más". "Creo que tengo unas habilidades muy específicas que no tienen ningún sentido o valor fuera del mundo de la interpretación", dijo a The Observer durante la promoción de la serie de Netflix. "¿Para qué otra cosa me iba a servir a mí o al mundo tener buena memoria a corto plazo o ser capaz de retener secuencias de ajedrez? Agradezco mucho poder dedicarme a esto". Anya Taylor-Joy, estrella en los BAFTA y en la MET Gala GTRES GTRES La actriz empezó en el mundo de la moda después de que una agente prácticamente la persiguiese por la calle, y le atribuye el comienzo de su carrera al actor británico Allen Leech, a quien conoció por casualidad y quien la ayudó a conocer gente en el mundo del entretenimiento inglés: "Me ficharon como modelo, que fue rarísimo, y entonces acabé en una sesión con actores de Downton Abbey, me puse a hablar con él... todavía me fascina que diese la cara por mí, teniendo como tenía ninguna razón para hacerlo", cuenta en otra entrevista.

"Creo que no soy lo suficientemente guapa para el cine" Después de la promoción de Múltiple, la película de M Night Shyamalan en la que interpreta a una joven secuestrada por una persona que sufre un complejo trastorno de la personalidad, la actriz le decía a EW que es "capaz de pasar inmediatamente de un registo a otro". Grandes dosis de empatía, ternura o terror se suceden en su rostro de forma orgánica y casi sencilla, y no necesita hablar para transmitir eficazmente los pensamientos de los personajes que interpreta. Sin embargo, la actriz es presa de una gran inseguridad que comenzó cuando era adolescente: "Yo no era consciente de lo separados que tenía los ojos hasta que alguien me etiquetó en una foto de un pez en Facebook y me dijo algo como, 'esta eres tú porque así son tus ojos'. Y me angustió mucho y dejé de mirarme en el espejo durante mucho tiempo". Anya Taylor-Joy abandonó la escuela cuando empezó a trabajar como modelo "Nunca he pensado en mí como guapa y no creo que nunca lo haga. No creo que sea lo suficientemente guapa para salir en películas... No voy al cine a ver mis películas. Lo mejor de vivir dentro de tu cuerpo es que no tienes que ver tu propio rostro", dice, y sin embargo es la capacidad del suyo para sostener primeros planos y transmitir emociones lo que la hizo triunfar, primero en películas de terror y después en toda clase de cine. Aunque se alegra de no seguir encasillada, tiene una relación especial con ese tipo de películas: "Me sentía conectada a esos personajes que habitaban mundos oscuros. Creo que hay una gran humanidad en la oscuridad y el dolor. Al hacer películas es muy divertido jugar con los límites de tus propias emociones, y se amplia el espectro de lo que es aceptable hacer".