Â¿CÃ³mo es posible que 'I may destroy you' no estÃ© nominada a los Globos de Oro?

I may destroy you es bajo nuestro punto de vista una de las series revelación del 2020. Por algo ha sido una de las más comentadas entre los seriéfilos y la crítica, y no es para menos. Porque es una de esas historias que enganchan, que te marcan y para las que no existe la indiferencia. Los motivos son muchos, entre ellos atreverse a tratar la cultura de la violación sin tapujos, ni miramientos. La ficción de HBO es clara al respecto: no es no, sin peros. Pero esta ausencia no solo nos ha sorprendido a nosotros, muchos usuarios en Twitter ya han mostrado su indignación. Sin embargo, la Academia de los Globos de Oro parece no pensar lo mismo.

“Que me acabo de enterar de que “I may destroy you” de HBO, la mejor serie del año con mucha diferencia, no tiene ninguna nominación a los Globos de Oro. ¿PERO DE QUÉ VAIS?“ — Javier Giner ��️‍�� (@j_giner) February 3, 2021

“Cuando veo que "Podría destruirte" no está entre las nominadas en los Globos de oro. pic.twitter.com/ahtUZ7Tcl1“ — Henar Álvarez (@henarconh) February 3, 2021

La prensa internacional también se ha hecho eco de la noticia, dedicándole numerosos titulares: "La serie que debió ser nominda a los Globos de Oro" o "I May Destroy You fue rechazada en los Globos de Oro y la gente está furiosa". Incluso una de los guionistas de Emily in París, serie que sí está nominada, ha mostrado su asombro: "Nuestro serie salió poco después de leer Caste de Isabel Wilkerson y devorar I May Destroy You de Michaela Coel, una obra de puro genio sobre las secuelas de una violación. Esa serie merece ganar todos los premios", declaró para The Guardian.

“Whether you loved Promising Young Woman or not, it is telling that it is sweeping awards season, while I May Destroy You has been completely ignored. It's a clear statement about which stories we are ready to hear and which ones we continue to ignore. #imaydestroyyou“ — @realSarahPolley (@realsarahpolley) February 3, 2021

"Recoge el complicado tema de la violación (yo misma soy una sobreviviente de agresión sexual ) y le infunde corazón, humor, patetismo y una historia construida tan bien que tuve que verla dos veces, solo para entender cómo lo hizo Coel", afirma la escritora. Suscribimos de arriba abajo sus palabras y añadimos más. I may destroy you podría ser una de las series más revolucionarias que se han hecho hasta el momento, porque además de la agresión sexual, trata el tema de la amistad, la venganza, la vulnerabilidad de la mujer negra en un mundo de blancos, la adicción que tenemos a las redes sociales, el mundo queer, las drogas, la precariedad del millenial, el activismo por postureo, etc.

“Emily in Paris being nominated and I May Destroy You not being nominated is the most golden globes shit I can think of“ — Uzi's Diamondguard (@OttoFernandez) February 3, 2021

“I MAY DESTROY YOU es el mejor espectáculo del año. Ni siquiera es discutible ”, tuiteó la protagonista de Shameless, Emmy Rossum. El rapero Lil Uzi Vert también ha dejado patente su indignación en Twitter al ver las dos nominaciones de Emily in Paris y las cero de I may destroy you.