El Real Madrid cede a Endrick al Lyon hasta final de la presente temporada

El Real Madrid ha anunciado este martes la cesión de delantero brasileño Endrick al Olympique de Lyon francés hasta el final de la presente temporada, el 30 de junio de 2026.

Así lo anunció también el club galo, tanto en un comunicado, como en un vídeo compartido en sus redes sociales, en el que aparece el brasileño por las calles de Lyon y que termina con la frase de "este año la Navidad llega antes".

Tal y como informó el equipo francés, el delantero de 19 años llega hasta final de temporada en forma de cesión pagada de un máximo de 1 millón de euros, el equivalente a la mitad del salario del internacional brasileño durante los seis próximos meses.

El exjugador del Palmeiras llevará el número '9' en el Lyon, el mismo dorsal que portó uno de los delanteros más emblemáticos del club del Ródano, el también brasileño Sonny Anderson, entre 1999 y 2003.

"Su perfil ofensivo, su impacto en las zonas decisivas y su energía son bazas importantes para acompañar al equipo en la segunda parte de la temporada, marcada por numerosos objetivos que alcanzar", apuntó el club galo en su comunicado.