Jason Sudeikis ha ganado el premio a mejor actor de serie de comedia, y lo ha recibido del modo más informal: ni camisa ni traje, sino una sudadera tie-dye de la firma Forward Space. Aunque este gesto ha ofendido a unos y preocupado a otros (¿se encuentra bien Sudeikis después de que se haya hecho público su divorcio de Olivia Wilde, y la relación de esta con Harry Styles?), el protagonista de Ted Lasso tenía una razón bastante tierna para semejante cuadro.

“Jason Sudeikis just won Best Performance by an Actor in a Television Series - Musical or Comedy, and we got his first reaction "backstage!" pic.twitter.com/sPHaERsmaG“