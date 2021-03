Los Globos de Oro de 2021, pandemia al margen, también marcarán un antes y un después en señalar la falta de diversidad de la Asociación de periodistas extranjeros de Hollywood (HFPA) que elige a los ganadores: 90 miembros de un club exclusivo con una influencia acorde a la importancia de los premios.

Las críticas empezaron con el ‘fuego amigo’ de las propias presentadoras: "La HFPA está formada por noventa blancos heterosexuales", ironizó Amy Poehler al explicar las reglas durante la ceremonia. “Hay mucha porquería nominada, y eso es la cosa de estos premios. Dejaron pasar muchos trabajos elaborados por personas afroamericanas. No hay ningún miembro negro en la HFPA y la inclusión es importante".

“Hosts Amy Poehler and Tina fey kick off the 2021 #GoldenGlobes pic.twitter.com/WiZypofugT “

Pero fue Sacha Baron Cohen, premiado como mejor actor por Borat 2 quien hurgó en la herida al dedicar el Globo de Oro a la mejor comedia a la “Asociación totalmente blanca de la prensa extranjera de Hollywood”. No era exactamentne un chiste: la asociación no tiene ningún periodista negro entre sus miembros.

“Borat wins the award for Best Motion Picture, Comedy or Musical. High five! #GoldenGlobes pic.twitter.com/pgSTweaOKq“