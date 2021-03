El glamour está sobrevalorado, al menos eso es lo que piensa Jodie Foster. Los nominados de los Globos de Oro se han conectado vía telemática luciendo sus mejores looks desde la comodidad de sus casas: Anya Taylor-Joy ha apostado por un elegante vestido de Dior adornado con joyas de Tiffany; Elle Fanning ha brillado con un vestido de Guccie; Amanda Seyfried, espectacular en un vestido de novia de Oscar de la Renta; y Lily Collins se ha decantado por la firma Saint Laurent. Nada que ver con el atuendo de la actriz de The Mauritanian, que no ha tenido reparo en aparecer en pijama durante la gala, marcada esta año por la distancia.

“Jodie Foster wins the award for Best Supporting Actress in a Motion Picture at the #GoldenGlobes. pic.twitter.com/UZlX7q7lu3“ — Golden Globe Awards (@goldenglobes) March 1, 2021

Cómoda, descalza, acompañada de su mujer y su perro desde el sofá de su casa, así recibió el premio a mejor actriz de reparto. Da igual lo que se pusieran Amanda Seyfried, Helena Zengel, Olivia Colman o Glenn Close, el resto de sus compañeras nominadas. La actriz se ha llevado todo el protagonismo y se ha convertido en la comidilla de una de esta inusual ceremonia.

"¿Estás bromeando? Creo que es un error", ha dicho una sorprendida Jodie Foster después de escuchar su nombre y celebrarlo dándole un beso a su esposa Alexandra Hedison, sentada junto a ella. "Estoy un poco sin palabras, nunca esperé estar aquí de nuevo", ha reconocido la actriz todavía en shock.

El beso de Jodie Foster con su mujer GTRES GTRES

Precisamente durante la gala de los Globos de Oro de 2013 fue cuando Foster, tras recibir el premio Cecil B. DeMille, confirmó lo que ya era un secreto a voces. "Espero que no estéis decepcionados porque este no sea un gran discurso de salida del armario. Hace miles de años que salí del armario, en la Edad de Piedra. Pero ahora, al parecer, me han dicho que de todas las celebridades se espera que den detalles de su vida privada", bromeó la actriz desde el escenario. Por aquel entonces salía con la productora Cydney Bernard.

Este es el cuarto Globo de Oro que se lleva la intérprete. Jodie Foster da vida a la abogada Nancy Hollander en The Mauritanian, una película basada en hechos reales que narra lo que vivió Mohamedou Ould Slahi en la prisión de Guantánamo durante catorce años.

Jodie Foster en 'The Mauritanian'