En sus 78 años de historia, los Globos de Oro han 'sufrido' una de sus galas más complicadas, pues, al objetivo de levantar una ceremonia de tres horas con videollamadas continuas, se sumó el tener que hacer frente a las acusaciones de corrupción y tratos de favor que acumula la organización. Al igual que los Emmy y los Latin Grammy, estos galardones adaptaron su formato a la pandemia. Anya Taylor-Joy, protagonista de Cambito de dama se corona en una gala en la que no ha habido alfombra roja, ni reunión de estrellas, ni fiestas posteriores y tiraron de muchas videollamadas. Sí ha habido premios, y muchos. Y al tener una variada lista de categorías en cine y televisión aumentó la proporción habitual de errores técnicos: discursos que se cortaban o audios que no llegaban.

Acusaciones de racismo

Sobre la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) planea además la sombra del racismo y se insiste en que abra las puertas a nuevas incorporaciones: no hay un solo integrante negro en sus filas. Las dos presentadoras de la noche, Amy Poehler y Tina Fey, se refirieron a este asunto desde el comienzo de la gala. "La HFPA está formada por noventa blancos heterosexuales", ironizó Poehler al explicar las reglas. En realidad son solo 87 los miembros de la organización, acusada de monopolio y de buscar tratos de favor al no permitir nuevas incorporaciones y mantener en "pequeño comité" sus contactos con los estudios de Hollywood. Según Poehler, "hay mucha porquería nominada, y eso es la cosa de estos premios. Dejaron pasar muchos trabajos elaborados por personas afroamericanas. No hay ningún miembro negro en la HFPA y la inclusión es importante".

Otro de los momentos extraños fue el minuto de disculpas y compromiso por mejorar que expresaron los directivos de la HFPA, después de que el diario Los Ángeles Times sacara los trapos sucios de esta organización. Tres integrantes aparecieron de forma estática sobre el escenario para reconocer que "tienen mucho trabajo que hacer" para fomentar la diversidad y renovar la asociación, muy desprestigiada en los corrillos de Hollywood. Tras esa fría y hierática intervención, no volvió a salir el tema.

Y hay más. Sacha Baron Cohen ha ganado dos premios, Mejor película y Mejor Actor por Borat, película film secuela. En su discurso ha lanzado dardos al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump: “Todos creíamos profundamente que la película debía salir antes de las elecciones para mostrar el peligro de las mentiras, del odio, de las conspiraciones y el poder de la verdad, la empatía y la democracia”.