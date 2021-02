En el mundo del espectáculo se suele decir que hay que "renovarse o morir", pero cada vez queda más claro que las nuevas generaciones aprecian la honestidad, la coherencia y el compromiso con una visión del mundo compartida. Igual que Dolly Parton se ha convertido, a los 75 años, en una 'heroína' que causa devoción y no entiende de edades, el público general aplaude la irreverencia con la que Jane Fonda habla de su carrera, del envejecimiento o de los problemas políticos y sociales por los que no tiene problema en ensuciarse —o dejar que le esposen— las manos.

Amigas y compañeras de generación, las dos han demostrado que la excentricidad y el olvido ya no son los lugares donde las estrellas van a jubilarse, y que la gloria no tiene nada que ver con la eterna juventud. Por eso Jane Fonda ha sido la elegida para recibir el premio honorífico en los Globos de Oro como reconocimiento a toda su carrera, una sucesión de éxitos televisivos y cinematográficos que no puede separarse del activismo y de su discurso personal.

"No tendría 20 otra vez ni por todo el dinero del mundo"

Retrato de Jane Fonda en los años 70

Aunque su infancia no fue sencilla, la hija del gran Henry Fonda es una privilegiada como pocas. Heredó el nombre, los contactos y el dinero, y podría haber elegido un camino distinto: erigirse a sí misma en mito o en recordatorio vivo de que en los 70 fue lo que llaman un 'icono sexual', presumiendo de su elegancia y belleza como si le hubiesen caído del cielo.

Pero sus decisiones siempre han tomado una dirección distinta: no edulcora los errores cometidos en su vida privada y le preocupan la justicia social, el futuro y una dignidad bien entendida. No duda en autopariodarse en una serie como Grace and Frankie, tan desenfadada como vulnerable y dedicada a visibilizar los conflictos de la tercera edad y, por encima de todo, no intenta engañar a nadie. Sabe que es una de las mujeres más bellas de Hollywood a los 83 años, y cuenta que ha pasado por el quirófano para retocarse el mentón y para no tener cara de cansada, aunque pidió que las arrugas las dejasen sin tocar.

Cuando Hilaria Baldwin le preguntó cómo se mantenía tan guapa y tan joven, ella se rió y le respondió con candor: "¡Buenos genes y mucho dinero!"

Jane Fonda y Lily Tomlin interpretan en 'Grace and Frankie' a dos mujeres que afrontan la tercera edad con una mirada positiva y enriquecedora GTRES

Sobre la edad, dice que jamás volvería a tener 20 años, y que ensalzar la juventud es algo reaccionario: "Seguimos viviendo con el paradigma de la edad entendida como el arco. Es una metáfora vieja: naces, alcanzas tu límite en la mitad de la vida y comienzas a empeorar hasta la decrepitud. Pero una escalera sería una metáfora mucho más apropiada. Una ascensión hacia arriba del espíritu humano que nos hacerca hacia la sabiduría, la plenitud y la autenticidad".

Jane Fonda fue declarada como un 'icono sexual' interpretando a Barbarella (1968)

"No se aprende de los éxitos, no se aprende de los premios y no se aprende de la fama. Sólo se aprende de las heridas y las cicatrices y los errores y los fracasos. Esa es la verdad", dijo en una entrevista con Vogue. Sobre las lecciones que ha aprendido de la intimidad se ha abierto en varios libros biográficos donde alude a relaciones abusivas, desórdenes alimenticios, problemas heredados de salud mental y una complicada relación con la maternidad, superados desde la experiencia y el aprendizaje.