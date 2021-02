Para brillar en una alfombra roja hace falta mucho más que llevar un bonito vestido. La historia de la gala de los Globos de oro tiene momentos fabuloso pero también está llena de errores mayúsculos, momentos bochornosos, salidas de tono, mamarrachadas, atentados contra el buen gusto y pecados estéticos. Hay actores y actrices que no tienen ese algo mágico para deslumbrar y hay otros que 'pasan' de todo y les da igual ir de una manera u otra, conscientes de que las críticas van a ser duras de todos modos. Hay estrellas que tienden a ir mal vestidas.

Salma Hayek en 2020 con vestido de Gucci

Una de las que siempre escala puestos en las listas de las peor vestidas es Salma Hayek, ¡y en su caso es un delito! La actriz está casada con François-Henri Pinault, el dueño de un conglomerado de marcas de lujo entre las que se encuentran Gucci, Balenciaga, Saint Laurent, Bottega Veneta , Alexander McQueen, Stella McCartney... La mexicana tiene a su alcance todo un imperio de moda pero suele tener mala suerte con sus elecciones, o quizá es que está mal aconsejada. No es una mujer alta y hay vestidos que no le sienta especialemente bien. Pero no es un caso aislado. Kerry Wahsington, Sofia Vergara, Mariah Carey y Gwyneth Paltrow tienen un álbum de fotos terrorífico, con looks indescriptibles y vestidos para olvidar.

Cate Blanchett en la gala de 2020 vestida por Mary Katrantzou. Shutterstock

Hay veces que el vestido tiene tanta información que enturbia la vista. Hay veces que las transparencias juegan malas pasadas. Hay veces que el color no es el adecuado. Hay veces que el vestido funciona solo desde un ángulo. Hay veces que el largo no es el adecuado. Hay veces que es mejor no salir de casa. Vemos a tirar de archivo para recordar esos momentos terribles, tragedias que deberían haberse evitado. ¡Aunque quizá es mejor tenerlas muy presentes para no volver a caer en esos errores!

Gwyneth Paltrow en la gala de 1999

Gwyneth Paltrow en la gala de 2020 con un polémico vestido de Fendi.

Gwyneth Paltrow es una mujer de extremos. Ha tenido looks fabulosos, sobre todo en los Oscar. Nadie olvida el vestido-capa blanco de Tom Ford que puso de moda los vestidos con capa, incluso para las novias. No era su primer éxito. En 1999 se llevó el Oscar por su papel protagonista en Shakespeare in love y el premio a la más elegante por su vestido de Ralph Lauren, un icono. Pero... en los Globos de oro no tiene suerte con sus vestidos. En 1999 llegó con unas arrugas terribles en su vestido de raso, un tejido muy traicionero, y en 2020 provocó una oleada de comentarios negativos, críticas y memes por su vestido lencero de Fendi.

Sienna Miller es un bellezón pero no suele acertar con sus looks de alfombra roja. Con este vestido de Gucci dejó fríos a todos, incluso a sus fans que esperaban mucho más de ella. El diseño de Alessandro Michele no queda bien en foto y parece un puzle de retales que no terminan de encajar. Los colores tampoco ayudan, no resaltan su belleza y el conjunto es frío y no tiene fuerza.

Kerry Washington con vestido de Altuzarra.

Kerry Washington está acostumbrada a las críticas pero ha logrado que no le afecten. Ahora la vemos con dos looks bastante distintos pero igual de desastrosos. El de Mary Katrantzou parece un vestido de metal, es demasiado rígido y oculta su cuerpo provocando una silueta difícil y nada favorecedora. Parece, además, que no puede moverse, algo que se penaliza bastante. El otro, el negro, es de Altuzarra y tampoco le queda bien. Las arrugas de la falda y la soga que cae en el escote, demasiado generoso, hacen que el conjunto sea muy poco elegante.

Maggie Gyllenhaal con vestido de Miu Miu en la gala de 2015.

Eva Longoria con vestido de Pucci en la gala de 2013.

Eva Longoria con su terrible vestido de Pucci, Jannelle Monae con un complicadísimo look de Chanel, Mariah Carey con su rancio vestido de Dolce&Gabbana, Lena Dunham con su indescriptible vestido de Zac Posen, Maggie Gyllenhaal con un vestido poco favorecedor de Miu Miu y Anne Hathaway con un raro vestido de Elie Saab completan esta galeria de los horrores. ¿Qué veremos en la gala de 2021? ¿Habrá alguna actriz digna de esta lista?

Janelle Monae con vestido de pasarela de la casa Chanel.

Mariah Carey con vestido de Dolce&Gabbana.