Lady Gaga recupera a los dos perros que le habían robado

¡Buenas noticias para Lady Gaga! Después del calvario por el que ha pasado desde la noche del miércoles, cuando unos hombres abatieron a tiros a su paseador de perros para llevarse a sus mascotas, ahora la cantante tiene motivos para sonreír. Todo gracias a una mujer que llevó a los dos bulldogs franceses robados a una comisaría de la ciudad de California, según han informado las autoridades.

“Both of Lady Gaga’s dogs have been turned in to a local police station, and they have been safely reunited with Lady Gaga representatives. https://t.co/c5Z5QMa944“