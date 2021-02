Lady Gaga está destrozada y no es para menos. Su paseador de perros, Ryan Fischer, ha sido abatido a tiros mientras cuidaba de las mascotas de la cantante. Según los informes, el suceso ocurrió el miércoles por la noche en Los Ángeles. El cuidador recibió cuatro disparos en el pecho por hombres armados que robaron dos de tres bulldogs franceses de la superestrella: Koji, Miss Asia y Gustavo.

El hombre, de treinta años, no pudo evitar que los asaltantes huyeran con los perros. Solo uno de ellos, Miss Asia, logró escapar y luego fue recuperado por la policía, alertada de lo sucedido por el ruido de los disparos. Cuando llegaron encontraron a Ryan Fischer tumbado en el suelo gravemente herido, pero todavía consciente. Ahora se recupera en un hospital y parece que evoluciona favorablemente.

La Departamento de Policía de Los Ángeles todavía no sabe si los ladrones sabían que los perros pertenecían a Lady Gaga ni tampoco han logrado identificarles.

Angustiada por la situación, la cantante ha ofrecido medio millón de dólares como recompensa a quien le ayude a reencontrarse con sus mascotas. Incluso a los propios asaltantes, a los que anima a devolverle sus mascotas prometiendo no hacerles ninguna pregunta al respecto de lo sucedido.

Lady Gaga, en Italia

Mientras tanto, Lady Gaga se encuentra en Italia rodando la película Gucci bajo las órdenes de Ridley Scott. Gaga interpretará a Patrizia Reggiani, la "viuda negra" de Maurizio Gucci, jefe de la mítica casa de moda al que ella ordenó asesinar en 1995. Reggiani pasó dieciocho años en la cárcel de San Vittore de Milán y fue liberada en 2017.

Patrizia Reggiani y Lady Gaga

La película de Scott sobre la dinastía de la moda contará con un guion de Roberto Bentivegna y se basará en el libro The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed, de Sara Gay Forden.

Junto a Gaga estarán en el reparto estrellas de la talla de Jeremy Irons, Al Pacino, Adam Driver y Jared Leto. El rodaje transcurrirá entre Roma, Florencia, Milán y el lago de Como, lugar por excelencia del lujo italiano.

