Beyoncé está en el equipo de Meghan y Harry. Lo ha declarado alto y claro en sus redes sociales con un breve comunicado en el que aplaude a la duquesa de Sussex por su denuncia de la casa real británica. En su brutal entrevista con Oprah Winfrey, Meghan Markle denunciaba, entre otras muchas cosas, el racismo institucional de Buckinham Palace.

Tras recibir el apoyo de personas cercanas, como la tenista y amiga personal Serena Williams o su compañero de reparto Patrick J. Adams, ha sido Beyoncé quien ha querido aplaudir la valentía de Meghan Markle: "Gracias Meghan por tu coraje y liderazgo. Nos fortaleces y nos inspiras a todas", se puede leer en su cuenta de Twitter.

“Thank you Meghan for your courage and leadership. We are all strengthened and inspired by you. ��https://t.co/V63MffuLAv pic.twitter.com/ymdPGx98O4“