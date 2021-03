Pilar Rubio siempre se ha mantenido fiel a su estilo: melena extralarga, oscura, muy cuidada y brillante. Por esa misma razón nos hemos quedado de piedra al verla estrenando nuevo look. La presentadora ha probado uno de los cortes de moda esta temporada. ¿Se le habrá ido la mano a su peluquero?

Pilar Rubio, irreconocible tras su cambio de look INSTAGRAM

No se ha teñido el pelo de rosa como Shakira, ni tampoco ha sucumbido a tentadora la tendencia del rubio. Aún así, está ¡irreconocible! Pilar Rubio ha presumido de corte de pelo, un short bob muy en tendencia que le da un toque de sofisticación. Este estilo tan marcado a la altura de la mandíbula ayuda a destacar la mirada y también los pómulos. ¿Te recuerda a alguien? ¡Así es! Tamara Falcó es una de nuestras celebrities que apuesta por este estilo desde el año pasado y también a la que mejor le sienta.

Pero nada es lo que parece. Que no cunda el pánico porque, aunque a primera vista cueste creerlo, la mujer de Sergio Ramos esconde un secreto. ¡Se trata de una peluca! Pilar Rubio no se ha atrevido con este cambio radical y sigue siendo fiel a su melena XL. Una pena porque no nos puede gustar más.

"No me corto el pelo porque siempre tienes que estar muy arreglada, y no me veo yo así levantada por la mañana", ha explicado la colaboradora después de recibir una avalancha de piropos.