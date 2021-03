Creció para convertirse en uno de los cantantes británicos más conocidos de la historia, para bailar charlestón con Diana de Gales y para cantar los versos de despedida que quedarían asociados para siempre con su persona. Elton John, el hombre cohete, nos contó su propia historia en Rocketman, el biopic en el que él mismo trabajó como productor ejecutivo y que relata sus problemas con su familia, las drogas, el sexo, el mundo del espectáculo y los negocios. Pero todo comenzó cuando su madre encontró a un pequeñísimo Elton tocando el piano de su casa para interpretar una melodía que acababa de escuchar en la radio.

Hoy, este Elton John que ya se ha abierto al público cumple 74 años con buen humor, buena salud y buena disposición —recientemente participó en la campaña de vacunación contra la COVID-19—, tan querido por el público como siempre y reconocido mundialmente por sus afables excentricidades. Pero su camino empezó cuando era poco más que un niño.

¿Clavado, verdad? Reginald Kenneth Dwight nació en 1947, y cuatro años después ya sabía tocar canciones completas en su paradigmático instrumento. Sus dotes para el piano le valieron la beca con la que en 1958, cuando tenía once años, le permitieron ingresar en la prestigiosa Royal Academy of Music. A los 20 años se hacía llamar Elton Hercules John, y comenzaba su meteórica carrera en la música.

Mini-Elton John, también en la ficción

El intérprete de las célebres Bennie And The Jets, Don't Go Breaking My Heart o Your Song, ganador de cinco premios Grammy, dos Globos de Oro, un Tony y dos premios Oscar entre otros, ha hecho varias apariciones en la ficción. El pequeño Tony Lambie fue el encargado de interpretar su versión infantil en un anuncio navideño que fue viral en Inglaterra, acumulando más de 8 millones de reproducciones en las primeras horas desde su publicación. ¿Y quién era el otro protagonista? El piano, claro.