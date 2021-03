10 cosas que no sabías de Rocío Durcal

A Rocío Dúrcal se la conoce incluso en los lugares más recónditos. Sus canciones las puede tararear prácticamente todo el mundo. Pero más allá de lo que la cultura general ha grabado en el imaginario popular, en la vida de la cantante pasaron cosas que muy pocos saben: Quince años después de que nos dejase, escarbamos en las cosas que no se sabe de Rocío Dúrcal.

No le tenía miedo a nada... bueno, a casi nada...

En una de sus tantas entrevistas, la cantante confesaba que la tormenta le asustaba mucho, casi lo único: “Yo lo único que tengo miedo en mi santa vida es a la tormenta”.

Bajo su dulce apariencia se escondía una mujer de carácter

La 'reina de las rancheras' también es humana, y sí, se ha pelado con gente. Así lo contaba: “Más que pegar sí, cogí a un empresario del cuello y se no me lo quitan estaba ya moradito”.

Era muy cocinillas

Cantar era su pasión sí, y estar con su gente le encantaba. Pero sin duda, en casa le encantaba cocinar, así lo confesaba: “Cocino bastante bien eh, si quieres te hago cualquier cosa, paella o lo que quieras”.

¿De qué equipo era?

Este quizá es el punto que más conozcan los fans especialmente los del Atleti, porque ¿sabías que desde pequeña tenía su carnet de sufridora del Atleti? Y es que como decía, ella era “muy fiel a sus cosas”.

Su nombre real no es Rocío Dúrcal, pero ¿por qué se lo puso?

María de los Ángeles de las Heras Ortiz​ era un nombre demasiado largo y corriente para ser artista y ¿cómo se gestó la "marca" Rocío Dúrcal?

El nombre no era difícil con su juventud tenía que ser un nombre de amanecer, por eso decidió quedarse con Rocío. Y el Dúrcal, es mucho más pintoresco: “Un día en una productora yo cerré los ojos con un mapa en una mesa y salió Dúrcal”, así lo contaba ella.

Su primer aplauso en la tele lo recibió en un programa con ese mismo nombre: "Primer aplauso", en el año 1959. Era el Operación Triunfo de la época, donde debutó con 15 años: “Cantaba canción española, la sombra vendo y eso y de ahí salí a hacer la primera película con 15 años”.

Rocío Dúrcal hizo muchas películas. Pero protagonizó una muy particular. "Me siento extraña", junto a Bárbara Rey, una de las primeras en tratar abiertamente la temática homosexual, en 1977: “Creo que el personaje de hacer una historia de amor entre dos mujeres no está muy hecho, pero creo que llevándola como la llevamos sale perfectamente adelante”, así hablaba de ello.

¿Cuál fue su primer trabajo? ¿Con qué soñaba de pequeña? ¿En qué gastó su primer sueldo?

Antes de ser la gran Rocío Durcal, María de los Ángeles era peluquera. Si lo de ser artista no le hubiese salido bien, la Dúrcal tenía un plan B. Aunque de niña fantaseaba con ser piloto, se conformó con esto: “ser madrina de los paracaidistas”. Contó que se tiró de “35 metros”.

Siempre reconoció sus orígenes humildes y por eso nunca olvidó en qué gastó el primer dinero que ganó: en un colchón.

Estuvo presa en 1975 por una huelga de actores. Lola Flores pagó su fianza

En febrero de 1975 los actores se pusieron en huelga para reclamar mejores condiciones. En una asamblea la detuvieron y pasó una noche en el calabozo. Al día siguiente una buena amiga logró sacarla, pagando, al cambio, unos 1.200 euros de hoy en día. Esa amiga fue nada menos que Lola Flores.

Camilo Sesto fue su primer novio, antes de salir con Juan Pardo y casarse con Antonio Morales Junior

Vecinos ilustres de Torrelodones, cantantes, famosos... que los destinos de Rocío Dúrcal y Camilo Sesto confluyesen en algún momento, era algo que tenía que pasar y pasó.

Camilo fue su primer novio conocido. De hecho, así lo confesaba el cantante antes de fallecer: “Tengo fotos de ella con ella, tickets... había música en nuestra relación hasta sin hablar grande grande grande ha sido ella y grande el recuerdo que deja en mí, en la vida y en todo”. Recuerdos que dejó en todos nosotros.