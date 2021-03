"Vaccine, vaccine, vaccine, vaccine..." así suena la nueva versión de Jolene con la que Dolly Parton se ha puesto la vacuna de Moderna. La diva del country ha recibido ya la primera dosis de esta medicina cuyo desarrollo no habría sido posible sin su apoyo: en las primeras etapas de investigación del laboratorio, Parton hizo una donación de 1 millón de euros alentada por su médico de confianza y con la esperanza de atraer otros capitales al proyecto.

A sus 75 años, se ha vacunado y ha sabido sacarle el mayor partido al momento en sus redes sociales, canción y broma incluída: "Dolly recibe una dosis de su propia medicina", reza el tuit en el que la cantante ha compartido imágenes del momento.

“Dolly gets a dose of her own medicine. @VUMChealth pic.twitter.com/38kJrDzLqC“ — Dolly Parton (@DollyParton) March 2, 2021

“Por fin voy a recibir mi vacuna”, anunció la cantante antes de recibir la primera inyección. “Estoy tan emocionada, he esperado bastante tiempo, soy lo suficientemente mayor como para ponérmela y lo suficientemente lista como para hacerlo", bromea en su cuenta de Twitter. "Así que estoy muy contenta de poder recibir hoy mi dosis de Moderna, y quiero decirles a todos que también deberían hacerlo. He cambiado una de mis canciones a propósito de la ocasión”, se le escucha decir en el vídeo antes de presentar su particular 'nuevo single'.

