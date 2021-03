Un Oscar, un salto, un grito y un discurso que hicieron historia

Han pasado más de dos décadas pero este momento sigue haciéndonos sonreír. El “Pedrooooooo” de Penélope Cruz forma parte ya de la cultura popular y el humor patrio. Fue un 26 de marzo de 2000. Pedro Almodóvar, que no ha logrado nominación para La voz humana, aspiraba aquel año al Oscar por segunda vez (la primera fue en 1988 por Mujeres al borde de un ataque de nervios). Ahora competía con Todo sobre mi madre en la categoría de ‘Mejor película extranjera’ y los entregadores eran, carambolas del destino, dos de sus ‘chicos’, Antonio Banderas y Penélope Cruz.

El actor malagueño, que ha sido el anfitrión de los Premios Goya 2021, ya tenía una amplia trayectoria con el manchego. Juntos habían hecho Laberinto de pasiones, Matador, La ley del deseo y Átame. Pero en el 2000 ya estaba asentado en Hollywood y era una estrella con éxitos a sus espaldas como Evita o La máscara del Zorro. El sobre lo llevaba Penélope Cruz en las manos, y parecía tranquila aunque, como dijo después, la procesión de nervios “iba por dentro”. Por eso Antonio la cogió de la mano para salir al escenario entre los aplausos de los invitados con un vestido en seda ‘azul ultramar’ de la firma Ralph Lauren, con escote palabra de honor y chal a juego. Cuando abrió el sobre dijo “And the Oscar goes to…”, se le iluminó la cara y sin poder contener la emoción chilló el famoso ‘Pedroooooo’ y saltó de alegría. ¡El director español se llevaba su primer Oscar!