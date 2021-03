¿Cómo te has levantado esta mañana? ¿Tienes esa sensación, verdad? Nos referimos a esa pequeña voz interior que nada más abrir los ojos por la mañana te dice cómo irá tu día porque, en el fondo, ya sabes lo que te toca pasar hoy y al ver los primeros rayos de sol asomar por tu ventana algo te ha dicho que te vas a comer el mundo o un mojón. Después has acudido a tu horóscopo, el pronóstico del futuro que te tiene enganchado, y... ¡Miami te lo confirmó! Que no te engañen, a las famosas también se lo confirman cada mañana. Estas son las celebs y sus signos del zodiaco.

Aries (21 de marzo - 20 de abril) Los nacidos bajo el signo de Aries son conocidos por ser personas que se adaptan perfectamente a su entorno. Se trata de personas caracterizadas por ser muy sociables, creativas y espontáneas como las que más, aunque también son detallistas y observadoras. Famosos aries: Emma Watson, Lady Gaga, Kristen Stewart, Celine Dion, Sarah Jessica Parker

Tauro (21 de abril - 21 de mayo) Los tauro están representadas por el elemento tierra, fundamental para ellos, que son muy de tener los pies firmes y no dejarse volar muy alto en los sueños. Son personas perfeccionistas, románticas, resilientes y lo suficientemente cabezotas como para usar su voluntad y persistencia para llevar a cabo sus objetivos. Famosos tauro: George Clooney, Adele, Janet Jackson, Penélope Cruz, Channing Tatum, Robert Pattinson, Andie MacDowell, Cate Blanchett, Al Pacino, Megan Fox, Dwayne Johnson, Mark Zuckerberg, Cher, Pierce Brosnan, Tom Welling, James McAvoy, Uma Thurman, Jeffrey Dean Morgan, Amber Heard y Emilia Clarke.

Géminis (22 de mayo - 21 de junio) Inteligentes en prácticamente todos los ámbitos, los nacidos bajo la constelación situada a 30 grados al noroeste de Orión siempre se piensan dos veces las cosas antes de hacerlas. Suelen ser personas entregadas a sus seres queridos, equilibradas y muy pacientes. Famosos géminis: Angelina Jolie, Nicole Kidman, Morgan Freeman, Natalie Portman, Kanye West, Chris Evans, Johnny Depp, Liam Neeson, Neil Patrick Harris, Lana del Rey, Mark Wahlberg, Adriana Lima, Colin Farrell, el príncipe Guillermo de Reino Unido, las gemelas Mary-Kate y Ashley Olsen, Helena Bonham Carter y Naomi Campbell.

Cáncer (22 de junio - 22 de julio) ¿No te gusta mucho salir de casa y te lo pasas pipa con tus hobbies? Seguramente hayas nacido regido bajo la luna, que te guía cada noche para apartar el pesimismo de tu vida mientras consultas a la almohada. Los cáncer son personas muy hogareñas, familiares y simpáticas. Suelen caer bien a todo el mundo y guardan su oscuridad del resto. Famosos cáncer: Selena Gomez, Ariana Grande, Pamela Anderson, Tom Cruise, Tom Hanks, Diane Kruger, Duffy, Kevin Bacon, Eva Green, Jared Padalecki, Charlotte Gainsbourg, Vin Diesel, Melissa Rauch, Will Ferrell, Sofia Vergara y David Henrie.

Leo (23 de julio - 23 de agosto) El león del zodíaco se distingue no solo por su melena, sino también por su liderazgo innato que les viene de sus propias convicciones e ideas personales. Les gusta ser escuchadas, el centro de atención y un guía para sus amistades. Por contra, su soberbia y arrogancia pueden ser su perdición. Famosos leo: Demi Lovato, Madonna, Jennifer Lopez, Ben Affleck, Antonio Banderas, Meghan Markle

Virgo (24 de agosto - 23 de septiembre) Fuertes, independientes y con las ideas claras desde el primer día que nacieron, los virgo consiguen siempre lo que quieren, da igual cómo o cuándo, simplemente llegarán a ello. Son grandes comunicadores y suelen ser el alma de la fiesta. De hecho, son capaces de convencer al resto para hacer los planes que más le gustan. Famosos virgo: Beyonce, Adam Sandler, Pink, Salma Hayek, Cameron Diaz

Libra (24 de septiembre - 23 de octubre) Representados por una balanza, no podía ser de otra forma: el equilibrio siempre está presente en la vida de un libra. Son amantes de la estabilidad, tranquilos y con un gusto por la armonía y la jerarquía en cualquier aspecto. Cuando están a solas (momentos de los que disfrutan enormemente) despieran su otra cara: desordenada y ruidosa. Famosos libra: Avril Lavigne, Catherine Zeta Jones, Will Smith, Zac Efron, Hilary Duff

Escorpio (24 de octubre - 22 de noviembre) Calculadores y con carácter un tanto especial o complicado, los escorpio son confiados, pero una vez que tienen confianza muestran la bondad que llevan dentro. Son hábiles para negociar, alcanzar metas o superar retos, por lo que suelen tener éxito en sus profesiones, sobre todo en lo relacionado con empresas. Famosos escorpio: Katy Perry, Julia Roberts, Leonardo DiCaprio, Demi Moore

Sagitario (23 de noviembre - 21 de diciembre) Desordenados, impulsivos y algo pasotas, los más pequeños de cada año suelen ser personas con un espíritu libre a las que no les gusta que les den órdenes. Regidos por Júpiter, los arqueros no soportan que las cosas no salgan como ellos quieren, por lo que los berrinches son típicos de ellos. ¿Lo bueno? Son capaces de reaccionar rápido para atravesar las mayores dificultades de la vida. Famosos sagitario: Miley Cyrus, Kaley Cuoco, Taylor Swift, Brad Pitt, Britney Spears,

Capricornio (22 de diciembre - 20 de enero) Con una habilidad casi innata, los nacidos en pleno invierno suelen ser personas que parecen perdidas por su aspecto, pero en el fondo odian salirse de lo planeado. Cierto es que a pesar de su orden, el caos de su vida se genera a raíz de la procastinación, practicantes casi religiosos de ella. A veces se frustran por ello. Famosos capricornio: Zayn Malik, Nicolas Cage, Jim Carrey, Liam Hermsworth, John Legend

Acuario (21 de enero - 18 de febrero) Cariñosas y sensibles, los acuario tienen un gran sentido de la justicia y un amor infinito por el arte. Les gusta luchar por causas nobles y suelen ser los consejeros de sus amigos, ya que son muy dados a dar sin esperar nada a cambio. Por ello mismo, es habitual que otros signos intenten aprovecharse de su inocencia. Famosos acuario: Jennifer Aniston, Harry Styles, Justin Timberlake, Paris Hilton, Shakira