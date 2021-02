Lo sé. Tú también estás teniendo un día de mierda, más bien, una semana. Se podría decir que hasta una temporadita larga de no poder más con la vida. Claro, el elefante en la sala, la pandemia interminable. Pero tranquilo, tu malestar, o ganas de marcarte un Year of rest and relaxation, no son culpa tuya ni de tu falta de herramientas de gestión emocional para la vida moderna, o del auténtico colapso de la sociedad capitalista en la que vivimos. No, claro que no. Simplemente estamos en la era acuario, un momento de cambios y agitación. ¿Qué se le va a hacer? No lo digo yo, lo dicen los astros.

Gracias a ellos es posible encontrar el culpable de nuestros males en que mercurio está EVIDENTEMENTE retrógrado. Todos necesitamos algún punto de referencia para no acabar camisa de fuerza y, sin duda, en este buen 2020, muchos hemos decidido abrazar EL HORÓSCOPO. Y no me refiero tanto a los que leíamos en la Bravo para saber si debíamos arriesgar y enseñar el tirante del sujetador para que un chaval de un curso más se fijara en nosotros, sino en los horóscopos que se han adueñado de nuestros Instagrams, las canciones de Lana del Rey, las apps gratuitas de iOs y transita entre el meme y la autoconsciencia. ¿Pero qué es realmente lo que nos obsesiona tanto sobre ellos? ¿Por qué no podemos parar de compartirlos en nuestras redes? Y sobretodo ¿nos creemos toda esta historia?

"Los horóscopos se han vuelto una vía más de entablar relaciones" Como para todo en esta vida, lo mejor es consultar con los expertos. Charcastrology, es astróloga y la bruja de internet que, en poco menos de un año, se ha convertido en referencia de miles de usuarios. Desde saber qué queso eres, hasta qué personaje de la rave de fin de año de Llinars te representa, Charas Vega (25) es capaz de relacionar tu horóscopo, ascendente y luna, con cualquier cosa. Una mezcla entre astrología y memes presentados en Power Point. Como muchos, recuerda con cierto cringe los horóscopos -bastante machistas- de la Superpop, pero su verdadero interés por la astrología nació cuando un escorpio pasadito de vueltas le rompió el corazón. Y es que no es de extrañar. Según un estudio que realizó el psicólogo Graham Tyson en 1982, las personas que recurren a la astrología lo hacen para sobrellevar períodos de estrés ligados a su rol social y a sus relaciones personales. ¿Y qué mayor momento de estrés para los jóvenes que el del derrumbe del sistema en el que vivimos tal y como lo conocemos? A diferencia del estudio del 82, que contaba que quien más consumía el horóscopo eran mujeres de entre 30 y 39 años, el público actual, nos dice Charcastrology, se comprende mayoritariamente entre los 20 y 30 años. Que los jóvenes estemos viviendo una fuerte crisis de significados, evidentemente, ha hecho aumentar su popularidad. Para ella, gran parte del éxito de esta nueva ola de astrología es la comunidad que se genera a su alrededor. "Es un espacio común en el que compartes un lenguaje. En mi página tan pronto te hablo de El jardín de las delicias como de la nevada de Madrid. Ahora, gracias al meme, vincular el horóscopo o la astrología en general a cualquier tema de actualidad, o extremadamente cotidiano, como lo son los supers, es mucho más fácil". En cierto modo, su difusión a través de redes, hace que gran parte del imaginario más oscuro se desprenda y se presente de una manera mucho más pop y de consumo instantáneo. Lo cual lo convierte en un producto de actualidad constante. Añade que "al final, como cualquier interés o hobby, sirve como punto de partida para socializar. Estamos viviendo un momento en el que buscamos constantemente conectar con otras personas. Así que, de alguna manera, los horóscopos se han vuelto una vía más de entablar relaciones".

"La astrología siempre ha sido un espacio muy feminizado y hay un poco de machismo en quienes la odian" Teniendo en cuenta esto, no debería ser percibido como una tendencia negativa. Pero como todo en internet, si tiene gente que lo adora, alguien lo odia. En este lado del campo está todo un sector, en su gran mayoría hombres cis heterosexuales, con fuerte inclinación por el método científico, que se dedica a cargar contra la chavalería diciendo que es una pseudociencia que te roba el dinero. No sé chico, no he pagado nunca por hacer scroll en mi inicio. Cuando se lo comento a Charcastrology me dice que "es curioso porque la gran mayoría de gente que lo consume no lo ve ni siquiera como una ciencia. Para muchos es mero entretenimiento. Solo somos chavalas que no hacemos daño a nadie. ¡Oye!, tú te entretienes mirando un partido de fútbol mientras le gritas a la tele y nadie te dice nada. La astrología siempre ha sido un espacio muy feminizado y hay un poco de machismo en este odio". También comenta que esta aversión que tienen muchos por la astrología puede darse por su vertiente más introspectiva. "Los horóscopos y la astrología nos hacen pensar en nuestros propios sentimientos y acciones. Hacen que te mires a ti mismo y te preguntes ¿por qué hago esto? ¿por qué me siento así? ¿por qué a la otra persona esta situación le sienta tan mal? Y eso hay mucha gente que no está preparada para hacerlo". Quien más o quien menos, a día de hoy, utiliza estos post en los que supuestamente puede sentirse identificado para crear su personaje online. No hay día que tus stories no se llenen de Bratz acuario que están por encima de su ex o de gatitos sagitarios con problemas de compromiso. Nos exploramos y exponemos a partir de sus estereotipos. Además, Charcastrology subraya que parte del éxito que tienen hoy en día también recae en el alto nivel de narcisismo que hay en las redes. "Nos encanta que nos vean y que hablen de nosotros. Cuando te sientes reconocido en el post que habla de tu signo quieres que otra gente lo vea y ellos, a su vez, puedan reconocerte. Así que también es una forma -quizás un poco más discreta- de llamar la atención". Porque, siendo sinceros, ¿a quién no le gusta ver un meme y decir "es que soy yo, literal"?