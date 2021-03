Paula Echevarría afronta la recta final de su embarazo y puede dar a luz en cualquier momento al hijo que espera junto al exfutbolista Miguel Torres. Esto no es nada nuevo para la actriz e influencer, que ya es madre de Daniela, su hija en común con David Bustamante. Esta vez lo quiere tener todo atado y bien atado. Por esa razón, ya está ultimando los últimos preparativos antes de la llegada de Miguel Jr. Esta mañana ha compartido con sus seguidores un vídeo en el que muestra cómo ha quedado el cuarto de su futuro bebé.

"Aquí está la habitación de mi pequeño, lista para recibirle", comienza a escribir una emocionada Paula Echevarría. ¡No le falta ni un solo detalle! Peluches de todo tipo de animales, papel de dibujos en la pared, los tonos perfectamente combinados, etc. "¡El resultado me encanta! Los muebles, los textiles, la decoración... ¡todo!", señala, y a nosotros, ¡también!

"Los tonos son verde agua, azul claro y mostaza claro... una combinación muy chula y nada ñoña. Otra cosa que quiero destacar es el papel, ¡es precioso! Y elegimos este por tres razones, una por los tonos, que me encantan; dos porque no es demasiado infantil; y otra porque, a pesar de tener tanto dibujo, ninguno sobresale por encima de otro y creo que eso hará que no nos cansemos de verlo", concluye muy contenta por el resultado.

A sus casi 3 millones y medio de seguidores en Instagram también les ha gustado mucho su elección. "Me encanta, qué elegancia y qué paz con esos tonos tan suaves", "una habitación preciosa, a Miguel le va a encantar", son algunos de los comentarios que sus fans le han dejado en la publicación.

Paula Echevarría nos ha vuelto a sorprender cuando todavía estábamos recuperándonos de la increíble 'baby shower' que celebró la semana pasada gracias a sus amigas, donde los animales también fueron los protagonistas, concretamente uno. Los osos de peluche y también los comestibles inundaban la sala donde tenía lugar la fiesta.

La increíble 'baby shower' de Paula Echevarría

Alicia Hernández, Ana Tenorio, Isabel Navarro, Elena Hernández, Marian García y su amiga Sonia han sido las encargadas de montar este espectáculo de 'baby shower' que toda madre debería tener. "Qué suerte de teneros en mi vida. Os quiero. ¡Gracias por este día!", escribió Paula Echevarría presumiento de amigas en su cuenta de Instagram.

La increíble tarta de la 'baby shower' de Paula Echevarría

